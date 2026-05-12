A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste começou a usar, na última sexta-feira (8), um caminhão de varrição mecanizada para a limpeza da cidade. Os trabalhos começaram no período da manhã, na Avenida Monte Castelo.

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O equipamento e sua operação fazem parte do novo contrato de prestação de serviços integrados de limpeza urbana, que também inclui coleta de lixo. O vínculo foi firmado com a Forty Construções e Engenharia.

“A varredeira mecanizada integra esse novo contrato de prestação de serviços integrados de limpeza urbana e representa um avanço importante na modernização da limpeza pública do Município. Essas mudanças só foram possíveis graças a um processo conduzido com responsabilidade e dentro de todos os critérios legais. Agora, Santa Bárbara d’Oeste passa a contar com um serviço mais moderno, eficiente e sustentável, melhorando a limpeza das nossas avenidas e oferecendo mais qualidade para a população”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan.

A varredeira atua numa velocidade de 5 a 7 km/h, com 2,4 metros de largura de varrição, tanque de resíduos com capacidade de 6 m³ e reservatório de água de 2 mil litros.

O veículo possui uma escova de aço lateral, que faz a raspagem da guia e da sarjeta, e os detritos são sugados por meio de um sistema de aspiração. Também conta com um sistema manual de sucção para sugar resíduos das bocas de lombo e uma bomba auxiliar com mangueira para limpeza por hidrojateamento de água.

A varrição mecanizada será realizada em vias de maior movimentação, com foco em avenidas.

Santa Bárbara e sujeira que fica na guia

“É um serviço para fazer a limpeza daquela sujeira que o vento carrega e que fica acumulada na guia. Esse caminhão também tem um mangote de sucção. Então, se o operador observar uma sujeira que o caminhão não consegue aspirar, ele pode parar o caminhão e, com o mangote, fazer essa limpeza”, disse o secretário de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro.