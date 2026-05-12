Embora o Brasil envelheça em ritmo acelerado e o turismo se consolide como um dos setores especialmente impactados pela mudança demográfica, persiste um descompasso entre as demandas dos viajantes 60+ e a oferta de experiências adequadas a esse público.

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A pesquisa nacional inédita “Turismo 60+: O Brasil que Viaja Depois dos 60” – conduzida pela consultoria data8 em parceria com o Expo Fórum de Turismo 60+ e apoiada pelo Ministério do Turismo – revela que 74% dos brasileiros não sentem que as viagens são pensadas para a sua faixa etária. Realizada entre março e abril de 2026, a pesquisa ouviu 1.012 brasileiros 60+ nas cinco regiões do país e traz um retrato inédito sobre comportamentos, desejos, barreiras e percepções desse público em relação ao turismo.

O mapeamento indica que os maduros compõem um público com autonomia financeira relevante e participação ativa no consumo turístico. Cerca de 96% dos entrevistados arcam integralmente ou dividem as despesas das viagens com o cônjuge, sendo que 73% utilizam o parcelamento no cartão de crédito como principal forma de pagamento. Esse comportamento se reflete também no volume e na frequência de viagens: 34% gastam, no mínimo, R$ 10 mil por ano com turismo, enquanto 52% realizam ao menos três viagens anuais, sinalizando uma rotina consistente de deslocamentos a lazer.

As viagens do consumidor maduro ocorrem majoritariamente com companhias: 56% dos entrevistados viajam ao lado de cônjuges, mas entre os brasileiros com mais de 70 anos, 19% realizam viagens sozinhos. Há também diferenças de gênero nesse comportamento. Entre as mulheres, observa-se maior diversidade nas formas de viajar – 17% viajam sozinhas; 23%, com amigos; e 31%, com filhos ou netos. Já entre os homens, predomina o modelo de viagem a dois, com 75% viajando com seus parceiros.

“O envelhecimento da população não é uma tendência futura – é uma realidade já instalada, com impacto direto sobre o consumo dos brasileiros. No turismo, isso se traduz em um público com tempo, renda e disposição para viajar, mas que ainda encontra barreiras e se vê insatisfeito com a experiência oferecida. O setor precisa despertar para o enorme potencial dessa mudança demográfica – e não estamos falando somente de adaptar serviços, mas reconhecer o consumidor prateado como um vetor estratégico de crescimento e inovação para o setor”, afirma Adriana de Queiroz, sócia do data8 e uma das coordenadoras da pesquisa.

Selo Destino 60+ turismo

A pesquisa conduzida pelo data8 ofereceu subsídios para a criação do Selo Destino 60+ – uma certificação voltada ao setor de turismo e hospitalidade que reconhece empreendimentos preparados para atender, de forma qualificada e com excelência, o público maduro. A proposta parte do entendimento de que o turismo prateado representa uma das principais oportunidades de crescimento da indústria – diante do avanço da longevidade e do aumento da participação econômica da população 50+.

Orientado por especialistas em longevidade e da indústria do turismo, o selo avalia critérios relacionados à hospitalidade, à acessibilidade, ao entretenimento, à nutrição e a experiências adaptadas – considerando desde a infraestrutura física e a mobilidade até atendimento humanizado, programação cultural, atividades intergeracionais e serviços voltados ao bem-estar. “A iniciativa busca estimular uma nova lógica no turismo: mais inclusiva, segura e conectada às expectativas de uma geração que deseja continuar viajando, consumindo cultura e vivenciando experiências com autonomia e qualidade”, afirma Cléa Klouri, cofundadora do data8 e uma das idealizadoras da iniciativa.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa quantitativa foi conduzida com 1.012 brasileiros com 60 anos ou mais, residentes nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. A amostra contemplou diferentes faixas etárias – de 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; e acima de 70 anos –, além de equilíbrio entre homens e mulheres e recorte de classes socioeconômicas A/B e C. A investigação reuniu 40 perguntas voltadas a compreender, em profundidade, hábitos, comportamentos, motivações, formas de consumo e oportunidades relacionadas ao turismo 60+, incluindo aspectos como planejamento de viagens, hospedagem, experiência de deslocamento, meios de pagamento, digitalização e expectativas em relação à hospitalidade e ao atendimento.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A população com mais de 50 anos já representa 61 milhões de brasileiros – 28% da população – e deve transformar o Brasil no sexto país mais velho do mundo até 2050.

Hoje, os brasileiros 50+ movimentam R$ 1,8 trilhão em consumo, o equivalente a 24% do consumo domiciliar privado do país, de acordo com a pesquisa Mercado Prateado , do data8. Em 2044, a projeção é que esse volume alcance R$ 3,8 trilhões.

, do data8. Em 2044, a projeção é que esse volume alcance R$ 3,8 trilhões. Viajar é uma prioridade para 42% dos brasileiros 50+, evidenciando o peso crescente do turismo na economia da longevidade.

Em 2024, pessoas acima de 50 anos responderam por 19% de todo o consumo de produtos e serviços de recreação e cultura no Brasil. Até 2034, a projeção é que essa participação alcance 24%.

O segmento de entretenimento, recreação e cultura deve praticamente dobrar entre os consumidores maduros, passando de R$ 37 bilhões para R$ 78 bilhões nas próximas décadas.

O turismo 60+ revela um público altamente ativo: 34% dos entrevistados gastam pelo menos R$ 10 mil por ano com viagens, enquanto 52% realizam três ou mais viagens anuais.

Entre os viajantes 60+, 96% afirmam ser responsáveis por custear integralmente ou dividir as despesas das viagens com o cônjuge. Em paralelo, 67% afirmam arcar sozinhos com os custos das viagens, demonstrando elevada autonomia financeira.

O parcelamento no cartão de crédito aparece como principal forma de pagamento para 73% dos entrevistados.

A digitalização já faz parte da jornada do turista maduro: 64% utilizam aplicativos de viagem para pesquisar destinos e 25% já recorrem a ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT.

A preferência pelo digital se confirma na contratação: 70% organizam suas viagens on-line, seja de forma independente ou com apoio de familiares.

Flexibilidade é um diferencial estratégico: 87% afirmam ter flexibilidade de datas para viajar, priorizando períodos de baixa temporada ou datas menos concorridas, sendo que 34% dizem que a data não faz diferença.

Viajar aparece como um símbolo de independência: 61% afirmam enxergar as viagens como uma forma de preservar a autonomia, viver novas experiências e cuidar de si.

Para 59% dos entrevistados, a viagem ideal é aquela que oferece liberdade para fazer escolhas no próprio ritmo. Em seguida, aparecem segurança e previsibilidade (50%) e conforto físico e emocional (48%).

As viagens acontecem majoritariamente em companhia: 56% viajam com seus cônjuges. Ainda assim, há nuances importantes, como os 19% dos brasileiros com mais de 70 anos que viajam sozinhos.

Entre as mulheres maduras, há maior diversidade de companhia nas viagens: 17% viajam sozinhas; 23%, com amigos; e 31% com filhos ou netos. Entre os homens, predomina o modelo de viagens em casal, com 75% viajando com seus cônjuges.

Família e amigos seguem como os principais influenciadores na tomada de decisão sobre viagens: 74% apontam esses grupos como referência de confiança.

As mulheres maduras demonstram maior interesse por experiências culturais, aprendizado e descoberta, enquanto os homens valorizam mais silêncio e tranquilidade.

Praia lidera entre os destinos preferidos dos viajantes maduros (72%), seguida por cidades históricas (42%) e destinos de campo e montanha (34%).

O preço segue como o principal fator de decisão na escolha da hospedagem para 67% dos entrevistados, mas localização (55%) e conforto (46%) também têm peso relevante.

Apesar do elevado nível de engajamento, autonomia e digitalização, a experiência ainda apresenta desafios importantes: 26% relatam já ter enfrentado despreparo ou falta de paciência por parte das equipes de atendimento.

A automatização excessiva também surge como ponto de atenção: 32% apontam dificuldades relacionadas a processos digitais, como check-ins automatizados e totens de autoatendimento sem suporte humano adequado.

Apesar da relevância econômica do segmento, apenas 26% dos entrevistados sentem que as experiências de viagem são efetivamente pensadas para o público 60+.

data8 | Action tank líder na América Latina em novas demografias e economia prateada, o data8 atua na interseção entre pesquisa e estratégia, transformando dados, tendências e conhecimento proprietário em inteligência de mercado para orientar decisões de negócio. Há mais de 10 anos sendo referência em comportamento e consumo da população 50+, a consultoria apoia empresas e organizações em decisões estratégicas e oportunidades de crescimento na Economia da Longevidade, a partir de estudos proprietários, workshops, palestras e pesquisas ad hoc que traduzem dados em decisão.