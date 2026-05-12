O Santa Bárbara Rock Fest abriu nesta sexta-feira (8) as inscrições para artistas e bandas interessados em integrar a programação da edição 2026 do festival. O cadastro é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial, rockfestsbo.com, até as 23 horas do dia 17 de maio. A inscrição não garante participação no evento, apenas habilita os candidatos para as próximas etapas do processo seletivo.

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Podem se inscrever bandas e artistas de todo o território nacional, dos mais variados estilos do rock, incluindo projetos autorais, independentes e covers — neste último caso, exclusivamente de um único artista ou banda conhecida. Elas se apresentarão em quatro dos cinco palcos do festival: Água, GIG, JAM e Cidade do Rock.

Considerado o maior festival de rock de bandas independentes do país, o Santa Bárbara Rock Fest chega à sua 9ª edição com entrada gratuita e programação confirmada para os dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara. Neste ano, o line-up principal reúne Malvada e Angra na sexta-feira (21), Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno no sábado (22), além de Raimundos, CPM 22 e Detonautas no domingo (23).

A 9ª edição do festival é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar e media partner com a EPTV.

Como se inscrever

No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher um formulário on-line e anexar materiais como release, fotos, vídeo de apresentação, música de trabalho, clipping, repertório, setlist, rider técnico, além de informações completas da banda e da Pessoa Jurídica responsável. Inscrições incompletas ou com materiais fora das especificações serão automaticamente desclassificadas.

A seleção será conduzida por curadoria formada por representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e membros do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização).

Entre os critérios analisados estão proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, repertório, originalidade, interpretação, além da disponibilidade para apresentação e passagem de som.

Os artistas e bandas selecionados serão comunicados oficialmente via e-mail até o dia 10 de junho de 2026, recebendo informações sobre data, horário, duração da apresentação e ajuda de custo.

As apresentações ocorrerão em ambientes abertos e/ou fechados, com toda a infraestrutura técnica fornecida pela organização, incluindo som, iluminação, palco e camarim. A organização destaca ainda que os artistas deverão estar disponíveis para se adaptar aos dias e horários definidos pela produção do evento.

O regulamento completo e todas as informações sobre inscrições estão disponíveis em rockfestsbo.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464.9424.

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita