O ciclista americanense Luís Guilherme Silva de Oliveira vai representar Americana na Copa Chile de Ciclismo de Pista, competição internacional válida para o ranking da UCI (União Ciclística Internacional), na classe C1, uma das mais importantes da modalidade em pontuação. As provas serão disputadas entre os dias 13 e 16 de maio, no Velódromo Peñalolén, em Santiago, no Chile.

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Luís competirá nas provas de velocidade individual e quilômetro contrarrelógio. Entre os atletas confirmados está o holandês Harrie Lavreysen, atual campeão olímpico de velocidade e um dos principais nomes da modalidade.

Mesmo integrando ainda a categoria júnior, o atleta americanense disputará a competição na categoria elite, experiência considerada importante para a evolução de sua carreira no cenário internacional.

O técnico Estevam Mancini destacou a preparação do ciclista para o desafio internacional. “Estamos falando de uma competição de altíssimo nível, com a presença de atletas olímpicos e campeões mundiais. Enfrentar nomes como Harrie Lavreysen será uma experiência enorme para o Luís, tanto esportivamente quanto pessoalmente. Nosso objetivo é que ele adquira bagagem internacional, evolua em ritmo de prova e continue amadurecendo dentro do cenário do ciclismo de pista”, afirmou.

Luís Guilherme ressaltou a importância da participação na competição. “Estou muito feliz pela oportunidade de disputar uma competição desse nível e representar Americana em um evento internacional tão importante. Vai ser uma experiência única competir contra alguns dos melhores atletas do mundo, especialmente ao lado de um campeão olímpico, como o Harrie Lavreysen. Tenho trabalhado muito para esse momento e vou procurar aproveitar cada prova para evoluir e ganhar experiência”, declarou.

Peol destaca potencial do ciclista

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destacou o potencial esportivo do município. “A participação do Luís Guilherme em uma competição desse porte é motivo de muito orgulho para Americana. Ver um atleta da nossa cidade competindo entre os melhores ciclistas do mundo demonstra a força do trabalho realizado no esporte de base e o potencial dos nossos talentos”, completou.