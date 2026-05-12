Evento gratuito na Praça dos Três Poderes terá shows, atrações culturais, entretenimento infantil e praça de alimentação durante três dias de programação

A Prefeitura de Nova Odessa iniciou os preparativos para a festa de aniversário da cidade, que completa 121 anos de fundação no dia 24 de maio. A tradicional celebração, com entrada gratuita, será realizada nos dias 22, 23 e 24 de maio e promete agitar a população com shows musicais, atrações culturais locais, feira de artesanato, entretenimento infantil e praça de alimentação com food trucks e diversas opções gastronômicas.

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A programação começa na sexta-feira, dia 22 de maio, às 19h30, com a Banda Sinfônica Municipal Gunsars Tiss apresentando clássicos do rock. Às 20h30, entra em cena a magia do grupo cover Guerreiras do K-POP e, às 21h15, a noite será animada pela dupla sertaneja Ataíde e Alexandre.

No sábado, dia 23 de maio, o sertanejo volta ao palco com o show de Nayara Mendes às 18h, Murilo Passos às 19h e Tiago Lins às 20h. A programação se encerra com a Banda Mídia, chega às 21h30 trazendo seu repertório eclético.

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No domingo, dia 24 de maio, a festa se inicia às 12h com o DJ Viny, seguindo com o heavy metal da banda Discentra às 15h e o grupo Samba da Nega às 16h. Às 17h, o público poderá prestigiar o pop rock dos anos 80 e 90 com o grupo Artéria Rock. Às18h, a banda Modo Sertão interpreta os clássicos da música sertaneja, seguida do cantor Robson Pin às 19h e da dupla D’Luca e Gabriel às 20h. O pagode universitário dos Inimigos da HP encerra as comemorações às 21h.

“Estamos muito felizes em preparar mais uma grande festa para a nossa população. Será um momento de alegria e descontração. Tudo isso com entrada gratuita, para que possamos celebrar essa data com quem mais importa: o povo de Nova Odessa. Quero convidar todos para prestigiar esse evento. Vamos festejar juntos”, afirmou o prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho.

As festividades de 121 anos acontecem na Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), em frente ao Paço Municipal. Neste ano, a estrutura de serviços contará com fraldário e área de amamentação para maior conforto das famílias. O evento está sendo viabilizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, além de dotação orçamentária própria da Prefeitura de Nova Odessa e emenda impositiva.