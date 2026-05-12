Americana recebeu, nesta terça feira (12), a segunda audiência pública do programa UniversalizaSP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à modernização dos serviços de saneamento e ampliação da resiliência hídrica das cidades paulistas. O encontro foi realizado na sede da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).

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Na ocasião, foram detalhadas as propostas estruturadas para o município. Estão previstos cerca de R$2 bilhões em investimentos até 2060, período referente ao contrato de concessão dos serviços. Desse total, cerca de R$214,7 milhões correspondem a obras estruturantes voltadas à melhoria da infraestrutura existente e à ampliação da capacidade operacional do sistema, com foco na modernização, redução de perdas de água e fortalecimento da segurança hídrica.

Os estudos técnicos apontam que Americana possui um elevado índice de perdas de água, de 51%, que configura um dos principais desafios do sistema de abastecimento. A meta do programa é reduzir esse percentual para 25%, conforme previsto no Novo Marco Legal do Saneamento, por meio de um conjunto de intervenções estruturais e tecnológicas. A redução das perdas permitirá otimização do uso da água já captada, ampliando a eficiência do sistema sem a necessidade de novas fontes de abastecimento. O volume recuperado poderá beneficiar parcela significativa da população, reforçando a segurança hídrica do município.

Para alcançar esse resultado, o diagnóstico prevê a implementação de soluções como setorização da rede, controle de pressão, ampliação da macromedição, substituição de trechos críticos e modernização dos sistemas de monitoramento.

Modernização da infraestrutura em Americana

Na área de abastecimento de água, estão previstas intervenções como a implantação de subadutoras nas avenidas Europa e Chalil, a reforma da elevatória de captação no Rio Piracicaba, a modernização das Estações de Tratamento de Água (ETAs 1 e 2) e a ampliação das ações de combate a perdas, com medidas como macromedição, setorização da rede e substituição de hidrômetros antigos. Já no sistema de esgotamento sanitário, o projeto contempla a ampliação da coleta e do tratamento, com destaque para a reforma e expansão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Carioba, além da implantação de tratamento terciário nas unidades do município e melhorias em estruturas operacionais, como estações elevatórias e sistemas de transporte de esgoto.

“O Universaliza SP é uma política pública estruturante voltada ao saneamento, à segurança hídrica, à resiliência e à redução de perdas, com planejamento de longo prazo e eficiência. O programa viabiliza investimentos estaduais em infraestrutura nos municípios, com impacto direto na qualidade dos serviços, na saúde pública e na preservação ambiental, mas mantendo a autonomia dos municípios e preservando as autarquias. Trata-se de um contrato de longo prazo, mais robusto, com regulação mais forte, que dá mais previsibilidade. Além disso, conta com uma estratégia regionalizada, ampliando a eficiência sem perder de vista as necessidades individuais de cada cidade participante”, ressalta a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

O UniversalizaSP também contará com tarifa social, que garante descontos de 50% ou mais para famílias de baixa renda. Além disso, parte da receita do contrato será devolvida aos municípios por meio dos Fundos Municipais de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAIs).

O superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância deste debate sobre o futuro do saneamento regional. “O DAE esteve presente nessa audiência pública, que representa um debate muito importante sobre o futuro do saneamento e da segurança hídrica da nossa cidade e região. Parabenizo a secretária Natália Resende pela apresentação e pelos esclarecimentos prestados durante o encontro, além da ARES-PCJ, que possibilitou a presença de diversas cidades em uma discussão tão necessária para o planejamento e os investimentos no setor”, afirmou.