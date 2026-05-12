A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para seus programas de Estágio Superior. Ao todo são mais de 50 vagas só no estado de São Paulo, as oportunidades estão disponíveis nas unidades de Limeira, Itapetininga, Suzano e Jacareí.

Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo).

A unidade de Limeira conta com três oportunidades para as vagas de Estágio Superior. Podem se inscrever estudantes com formação prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.

Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo).

As posições abrangem áreas estratégicas da Suzano como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão, Florestal, entre outras —, uma excelente oportunidade para quem busca colocar em prática o que aprende na faculdade, e se desenvolver em um ambiente inovador e colaborativo.

O processo de seleção conta com testes de lógica, nivelamento de inglês (não eliminatório), avaliação de perfil e entrevista com a respectiva liderança da Suzano. Os feedbacks do processo seletivo serão divulgados a partir de julho de 2026, com previsão de início das atividades entre agosto e setembro deste ano.

Além de um plano de carreira diferenciado, que inclui ambientações, cursos e treinamentos e-learning e encontros com mentores(as), os(as) estagiários(as) têm a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação, e apresentá-lo para a companhia. O programa oferece bolsa-auxílio competitiva com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale academia, plataforma de saúde mental, vale-refeição ou refeitório, dependendo da unidade, vale de Natal, vale-transporte ou fretado, em nossas unidades industriais.

As inscrições para o programa de Estágio Superior estarão abertas a partir do dia 05 de maio e devem ser feitas pelo link: https://estagiosuzano.99jobs.com/.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).