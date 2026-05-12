Já teve início a implantação do sistema de iluminação, ação da Prefeitura que garante mais lazer e segurança para a população

Mais uma área de lazer de Hortolândia poderá ser utilizada no período noturno, para diversão da comunidade, com segurança e bem estar. É o campo society do Jd. Santa Clara, que foi inaugurado em dezembro de 2025. O espaço, com gramado sintético e cercamento novinho, que já vem sendo utilizado para prática do esporte e também como sede de uma das escolinhas esportivas da Prefeitura.

Nesta semana, começaram as obras de implantação do sistema de iluminação, o que permitirá que a área seja utilizada também à noite.

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De acordo com o Departamento de Iluminação da Secretaria de Obras, o campo society do Jd. Santa Clara já recebeu o poste padrão. Os próximos passos incluem a instalação de 32 projetores de 200 watts, fixados nas estruturas da quadra.

Campo ainda terá 20 luminárias

Além desta área esportiva, o campo society do Jd. Minda também recebe investimentos no sistema de iluminação. De acordo com a Secretaria de Obras, no entorno do campo serão colocadas 20 luminárias de 80 watts, instaladas em 10 postes de 4 metros cada, além de 24 refletores de 200 watts, direcionados ao gramado sintético.