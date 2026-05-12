A Prefeitura de Nova Odessa anunciou a chegada de uma nova empresa chinesa do setor de logística ao município, que irá gerar imediatamente mais de 200 vagas de emprego. As contratações são para início imediato e abrangem os cargos de Auxiliar, Assistente e Líder, para ambos os sexos.

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Os candidatos devem ter Ensino Médio completo e comparecer no PLT (Poupatempo) de Nova Odessa no dia 15 de maio, das 8h às 12h, quando receberão mais orientações e senha para entrevista. É obrigatório levar o currículo atualizado.

Salários em Nova Odessa

O salário é de R$ 2.090,00, mais R$ 900,00 de benefício mercado, convênio médico e odontológico e auxílio transporte. A escala de trabalho é 6×1, com quatro turnos disponíveis (das 6h às 14h, das 14h às 22h, das 22h às 6h e das 9h às 17h).

“A vinda de mais essa empresa reforça o potencial econômico de Nova Odessa e representa oportunidade de geração de emprego e renda para nossa população. Convidamos todos os interessados a comparecerem no dia 15 no PLT”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Teixeira.