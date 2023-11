O influenciador Lucas Rangel, de 26 anos, surpreendeu os internautas

ao anunciar que ele e seu namorado, agora noivo, Lucas Bley, irão se casar. Os dois namoram desde de 2020. Lucas Rangel emocionou seu parceiro ao presenteá-lo com um enorme buquê de rosas nesta segunda-feira, 27 de novembro, e compartilhou com alegria o ‘sim’ do amado nas redes sociais.

Em dezembro, o casal completa três anos de relacionamento. Nas redes sociais, o youtuber compartilhou uma série de fotos do momento especial. “Ele disse sim, vamos nos casar! Deus nos abençoe muito nessa nova fase. É o começo da família Rangel Bley! Te amo, te amo e te amo”, ele se declarou na legenda.

O pedido aconteceu no luxuoso Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, conhecido por suas diárias que podem chegar a até R$ 30 mil. Em uma suíte deslumbrante, decorada com balões vermelhos em formato de coração, ao som da música ‘Quando Você Passa’, da dupla Sandy e Junior.

Os amigos e familiares comemoraram o novo passo na vida do casal. “Ah, eu amo vocês! Parabéns! Sejam felizes”, comentou a cantora Lexa. “Amém”, brincou Ana Castela. “Amo tanto”, se derreteu Gkay.

Dara Diniz, do Teste de Fidelidade, lança ensaio nu para revista

Capa da revista Sexy deste mês, Dara Diniz, modelo e atriz do Teste de Fidelidade da RedeTV!, passou por momentos tensos na Espanha ao fotografar com pouca roupa nas ruas. O perrengue aconteceu nos bastidores, quando o ensaio foi interrompido pela polícia. Dara e a equipe foram abordados e conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento.



“Foi tenso, deu polícia. Na verdade, não tirei a roupa em público. Fiquei de lingerie numa rua deserta, mas alguém chamou a polícia e fomos pegos no flagra”, revela. “Na hora foi muito tenso, fiquei com medo de ser presa. Rolou estresse, não sabíamos como reagir. A ideia era fazer começar o ensaio na rua e terminar num apartamento, mas não rolou”.

Por conta da confusão, Dara teve que mudar os planos do ensaio e clicar tudo no apartamento alugado. Um espaço luxuoso no centro de Paris com uma vista panorâmica. Inspirada na ‘Barbie’, ela surgiu em fotos bem intimistas usando looks da boneca. Para o ensaio, a modelo desembolsou R$ 48 mil, incluindo passagens aéreas, fotógrafo, produção e locação.

“É um investimento alto, mas era meu sonho posar para a Sexy com uma produção internacional. Além de clicar, consegui fazer um tour por lá e tudo isso valeu a pena, mesmo com o perrengue”, diz rindo. “Quando assinei com a revista já pensei em resgatar essa coisa do luxo com uma pegada gringa. Não queria posar nua só para aparecer pelada, queria algo conceitual e bonito”.

Todo o esforço e investimento valeram a pena. A capa da Sexy chega com a expectativa de se tornar uma das mais vendidas do ano. Para fechar 2023 em grande estilo, Dara assinou também com a SpicyFire, revista que já tirou a roupa de famosas como a ex-BBB Fani Pacheco. O ensaio será produzido no Rio de Janeiro com um tema tropical.

