Corinthians goleia Vasco (4-2) e garante

O Corinthians foi ao Rio de Janeiro e bateu o Vasco

de virada na noite desta terça feira.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Timão praticamente sela sua permanência na elite do Futebol Brasileiro. O jogo terminou 4 a 2 e o time carioca pode terminar a rodada na zona da degola caso o Bahia vença o São Paulo esta quarta feira em Salvador.

O herói do jogo foi o veterano Romero, autor dos dois primeiros gols do alvinegro. O Corinthians teve atras duas vezes na partida mas correu em busca ro placar.

O time volta a jogar em casa no sábado contra o Inter RS e termina o campeonato contra o já rebaixado Coritiba fora de casa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP