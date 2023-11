Panetone de 6kgs viraliza na internet e passa de 21M de views

Panetone- Seis quilos de massa entremeada de muita pasta e ganache de pistache

e gotas de chocolate, cobertas por uma camada de pedacinhos de pistache cravejados: esse é o Pistacchiotone, criação da confeitaria Flakes que está viralizando nas redes sociais. O vídeo em que o proprietário e confeiteiro da marca, Leonardo Borges, aparece preparando o doce natalino soma mais de 21 milhões de visualizações no Instagram e no TikTok da marca.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

A delícia grandiosa com 5.694 quilos é artesanal e todo processo é realizado na fabricada na cozinha da marca. Todo o pistache usado nos panetones é americano, importado da Califórnia, e a pasta de pistache, também produzida na casa, foi batizada de Flakestacchio. O doce custa R$ 1.399 e é comercializado apenas por encomenda, mas as lojas da Flakes, duas delas localizadas em São Paulo e uma em Rondônia, também produzem tamanhos menores, de 180 gramas (R$ 49,90) e 1,1 quilo (R$ 249,90) do sabor.

A marca tem como best-sellers outras tentações feitas com pistache como o éclair cravejado de pedacinhos de pistache recheado de uma levíssima mousse de leite, geleia de frutas vermelhas e ganache cremosa de pistache, o brownie com brigadeiro de pistache e o croissant recheado de pasta de pistache. Além do Pistacchiotone, seis versões de chocotones são produzidas pela Flakes, incluindo o Flakesttone com recheio de brigadeiro belga e creme de avelã (1,2 quilo por 219,90), o mais vendido em 2022.

FLAKES SÃO PAULO:

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga 1192, Itaim-Bibi. Edifício Iguatemi

Telefone: (11) 91326-3003

Horário de funcionamento: Todos os dias das 11:30h às 20h.

Capacidade: 80 lugares

Site: flakesbrazil.com.br e Instagram: @flakesbrazil

Delivery: sim

Tem acessibilidade: Sim

Tem valet: Sim

Aceita todos os cartões de créditos e débitos: Sim. Incluindo Alelo, Sodexo e VR

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP