Sandy faz show na cidade de Campinas em dezembro

A cantora Sandy, que está percorrendo diversas cidades pelo país,

irá se apresentar em Campinas, sua cidade natal, no interior do Estado de São Paulo. O show acontecerá no dia 16 de dezembro no Royal Palm Hall. Os portões abrem às 19h. A realização do show é da GP Produções e da Oceania Eventos.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Cadeira Mesa Diamante, Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Mesa Bronze. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ticket360 https://www.ticket360.com.br/evento/27992/ingressos-para-sandy.

Na apresentação, os fãs podem esperar para cantar em coro sucessos da carreira de Sandy, como “Me espera”, “Aquela dos 30”, “Pés cansados”, “Areia”, “Universo reduzido” e a releitura de “Lugar ao sol”, canção que ganhou o país com a banda Charlie Brown Jr., entre outros.

Em 2023, a artista se divide entre os shows e os preparativos para o lançamento do longa “Evidências do amor”, previsto para o ano que vem, em que protagoniza um par romântico ao lado do ator e comediante Fábio Porchat. A cantora também lançou recentemente o projeto audiovisual “Nós, Voz, Eles – AO VIVO”, gravado com participações especiais como Wanessa Camargo, Melim, Agnes Nunes, entre outros artistas.

Leia + sobre Famosos, artes e música

SERVIÇO

Evento: Show Sandy

Data: 16 de dezembro

Horário: 19h

Local: Royal Palm Hall – Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas/SP.

Mais informações: https://www.ticket360.com.br/evento/27992/ingressos-para-sandy

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP