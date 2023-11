A partir do próximo dia 29/11, as famílias acompanhadas pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) da Prefeitura de Nova Odessa serão atendidas em um novo endereço. O serviço municipal vai mudar para a Rua Duque de Caxias, nº 442, no Centro – na casa onde antes ficava a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Para promover a mudança, o CREAS não vai atender o público nestes dias 27 e 28/11, reabrindo no dia 29 já no novo local.

“(A nova casa) é um local mais adequado tanto para a equipe quanto para as famílias que atendemos através do CREAS. Teremos uma melhor estrutura para o atendimento dessas pessoas, geralmente vítimas de violências ou em situação de risco e vulnerabilidade. Dar um maior conforto para nosso público, além do apoio oferecido pelos nossos oito profissionais, é um dever do Poder Público”, justificou a diretora de Gestão Social da Prefeitura, Priscila Peterlevitz Leal. “A oportunidade de mudança foi oferecida e motivou a equipe para uma renovação”, completou a assistente social Solange Paulon, coordenadora do CREAS.

O Sistema de Assistência Social mantido pela Prefeitura de Nova Odessa é formado por quatro órgãos. São eles o Fundo Social de Solidariedade, a própria Diretoria de Gestão Social (ou “Promoção Social”), o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), órgão municipal que cuida das medidas preventivas a esse tipo de violência, bem como o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

O CREAS, especificamente, é o órgão municipal que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências físicas e psicológicas e que acolhe e cuida das mulheres que já passaram por uma experiência desse tipo. O CREAS atende pelo telefone (19) 3466-3635 ou pelo e-mail creas@novaodessa.sp.gov.br.

Já o CRAS do Jardim das Palmeiras é a unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), nas áreas de vulnerabilidade e risco social. É a principal “porta de entrada” para os serviços do SUAS, possibilitando o acesso das famílias à rede de proteção de assistência social.

O CRAS de Nova Odessa está localizado na Rua das Perobas, nº 114, no Jardim das Palmeiras. Para mais informações, ou para se inscrever no atendimento, basta ligar para o telefone (19) 3476-3005.

Por fim, a Diretoria de Gestão Social da Prefeitura fica na Rua Francisco Bueno, nº 131, no Jardim Europa – na lateral do Parque Isidoro Bordon (o Zoológico Municipal). Mais informações pelo telefone (19) 3476-1358. O Social cuida do CadÚnico para inclusão em programas sociais, por exemplo – além dos cadastros de famílias nos programas assistenciais Cesta Básica Municipa, VivaLeite, Auxílio Funeral, Auxílio Fraldas Geriátricas e Auxílio Óculos de Grau, entre outros benefícios.

