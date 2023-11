DAE de Santa Bárbara alerta para a importância da caixa d’água

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste alerta para a importância do uso e manutenção da caixa d’água, essencial para manter o abastecimento na residência em caso de manutenção da rede pública, onde é necessário paralisar o sistema de distribuição para a execução do reparo. É válido lembrar também que a limpeza do reservatório garante água em quantidade e qualidade.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a capacidade da caixa do imóvel tem que ser adequada para o uso doméstico para uma duração de, no mínimo, 24 horas de consumo normal pelo número de pessoas na casa. A Norma aponta que as caixas d’água devem ter tamanhos variados conforme o número de pessoas na família.

No uso doméstico, o consumo diário de água deve considerar o volume de150 a 200 litros por pessoa e a recomendação da ABNT é adequar o tamanho dos reservatórios domiciliares pela quantidade de moradores, sendo 1.000 (mil) litros para atender de seis a sete pessoas, 750 litros para quatro a cinco pessoas e 500 litros para o atendimento de uma a três pessoas.

Além de evitar a falta de água no imóvel nas ações de reparo ou melhorias na rede pública, o reservatório próprio possui outros benefícios como a redução do consumo, uma vez que a pressão da água que chega da rede é reduzida via caixa d’água no uso do chuveiro e torneiras da casa, além de evitar a sobrecarga nas tubulações internas da residência com o retorno da água após uma manutenção realizada pelo DAE.

A limpeza da caixa deve ser efetuada num intervalo de seis meses e estar bem fechada para evitar contaminação da água, ações importantes que garantem a saúde e bem-estar do morador.

