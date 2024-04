O ex-vereador, Luiz Eduardo, foi eleito presidente municipal

do Avante de Sumaré. O partido pretende garantir, pela primeira vez em sua história, uma cadeira na Câmara de Vereadores de Sumaré.

Com 64 anos de idade, Luís Eduardo é reconhecido em Sumaré pelo trabalho como comerciante e empreendedor. Além disso, tem um histórico de atuação comunitária na região do Maria Antônia.

Leia + sobre política regional

Sua trajetória política começou em 2000, quando foi eleito vereador pela primeira vez. Em 2004 foi reeleito, sendo o mais votado na eleição municipal. Em 2014 concorreu a deputado estadual e em 2016 se candidatou a vice-prefeito.

Luis Eduardo também foi presidente do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Sumaré) e secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural.

“O partido AVANTE está pronto para fazer história em Sumaré! Estamos trabalhando diariamente, construindo uma chapa de pré-candidatos com as condições para serem eleitos. Esperamos sim, neste ano, conquistar uma vaga na Câmara de Vereadores”, disse o novo presidente do AVANTE Sumaré.

O partido tem compromisso com a pré-candidatura a prefeito do vereador Willian Souza que, no início deste mês, concluiu a montagem da “Frente Ampla” para disputar a prefeitura de Sumaré. Além do AVANTE, a Frente é composta por outros 7 partidos: União Brasil, PRD, PV, PSB, PDT, PCdoB e PT.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP