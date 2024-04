Conhecido como o astrólogo das celebridades como Isis Valverde, Juliana Paes e outros, Ricardo Muri fez previsões sobre os mais diversos temas na última sexta-feira no talk show “Entra Na Roda E Gisa”. Entre dúvidas dos espectadores, curiosidades sobre os famosos e revelações sobre o futuro do planeta, Ricardo confirmou também a final do BBB24 e o futuro dos brothers pós-programa. Nos bastidores, deu ainda mais detalhes sobre como será a vida de Isabelle, Matteus e Davi, o suposto campeão.

O prêmio já está entregue, mas o sucesso não vai durar – Os astros já apontavam que Davi tinha as maiores probabilidades de ser o campeão, entretanto, Ricardo afirmou que o campeão será “a maior desilusão do público”. O astrólogo conta ainda que “muitas verdades sobre ele virão à tona após o burburinho dos primeiros dias fora da casa”.

E esse é um dos motivos que o sucesso não vai durar. Segundo Muri, o baiano não irá durar na mídia e tende a ir para o mundo dos negócios e abrir um empreendimento.

Casal estratégico não vai durar; vaidade de Matteus atrapalhará – Com o primeiro beijo a poucos dias do programa acabar, o casal Matteus e Isabelle, para Ricardo, não vai durar. “É um pouco de marketing, mas existe sim um sentimento. O mundo aqui fora vai dar muitas oportunidades para ele e ele não está pronto para um relacionamento. Porém eles ainda vão se encontrar algumas vezes”.

As oportunidades virão porque segundo o astrólogo, Alegrete tem alma de artista e terá muita facilidade em crescer nessa área. “Primeiro ele dará uma sumida, mas depois, provavelmente no próximo ano, vai ganhar muito dinheiro e crescer muito como artista”.

Sucesso no exterior e casamento à vista – Fora do relacionamento com Matteus, Cunha está com altas probabilidades de casamento ainda esse ano. Além disso, Isabelle não deve ficar no Brasil. “A vida profissional dela tende a ser muito maior no exterior nos próximos dois anos. A carreira dela está ligada a vidas passadas, então ela tem um propósito muito grande”.

Zero chances para Buda e Camilla – A exposição foi real, de acordo com o astrólogo. Buda, divorciado antes mesmo de sair do programa, não tem a menor chance de retomar o casamento, segundo os astros.