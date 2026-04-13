Com mais de duas décadas de carreira, Luiza Possi lança, nesta quarta-feira (08), o álbum “É Só o Amor”, disponível em todas as plataformas digitais. O trabalho reúne canções que atravessam diferentes formas de amar e traduzem o momento atual da artista, mais madura e conectada a novas possibilidades dentro da música.

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O repertório mistura releituras de clássicos com faixas que dialogam com a trajetória de Luiza, trazendo novas interpretações para músicas que fazem parte da memória afetiva do público. Entre os destaques está “Estou Apaixonado”, sucesso eternizado por João Paulo & Daniel, que ganha nova versão em dueto com Péricles.

Ao longo do projeto, Luiza percorre diferentes formas de amor, do romântico ao familiar, passando pelas relações de amizade, cuidado e parceria. “Esse trabalho fala sobre o amor em várias formas. Não só o amor entre duas pessoas, mas o amor que sustenta, que permanece, que faz a gente crescer”, comenta.

Entre as faixas, “Além do Arco-Íris” reforça a proposta do álbum ao trazer uma mensagem de acolhimento e reconexão, ampliando o olhar sobre o amor para além das relações individuais.

Na parte musical, o álbum aposta em arranjos mais orgânicos e sofisticados. Um dos destaques são as cordas, gravadas pela Orquestra Filarmônica de Moscou, com músicos executando diretamente da Rússia, trazendo uma camada especial à produção.

“É Só o Amor” também acompanha um novo momento na vida da artista. De forma espontânea, Luiza se aproxima cada vez mais da música gospel, abrindo espaço para esse caminho dentro da sua trajetória. Não é sobre mudança de rota, mas sobre fase e sobre um amor que hoje também se conecta com a fé.

Sobre Luiza Possi

Cantora, compositora, empresária, apresentadora e palestrante, Luiza Possi construiu, ao longo de mais de duas décadas, uma das trajetórias mais sólidas e respeitadas da música brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira ainda na adolescência, influenciada pelos pais e cercada por música desde cedo. Foi nesse ambiente que desenvolveu a personalidade artística que a tornaria uma das vozes mais marcantes da MPB e do pop nacional.

Chitãozinho & Xororó gravam audiovisual “Meninos de Roça” em momento intimista no interior de São Paulo

Projeto foi registrado em um haras em Jaguariúna e reúne repertório inédito, clássicos e participações especiais

Créditos: Rosa Marcondes e divulgação

Chitãozinho & Xororó gravaram, no último domingo (12), o novo audiovisual da carreira, “Meninos de Roça”, em um haras em Jaguariúna, no interior de São Paulo. O projeto foi apresentado a convidados em formato intimista, aproximando público e artistas em uma atmosfera acolhedora, como se o espetáculo nascesse no quintal de casa, entre memórias e afetos.

Com 56 anos de trajetória, a dupla revisita suas origens com delicadeza e verdade, reafirmando a identidade que começou a moldar a música sertaneja no Brasil. O título do projeto não é apenas um nome, é uma volta no tempo, um reencontro com a essência, com a terra e com os sonhos plantados ainda na infância.

A cenografia traduz esse sentimento em imagem: um milharal ao fundo emoldura o palco e transforma o cenário em memória viva. É impossível não lembrar dos versos de “Meninos de Roça”, em que “esses meninos de roça sonhavam que o milharal eram milhões de pessoas e o cabo da enxada era o pedestal”. Ali, naquele tempo simples, a enxada virava microfone nas mãos de dois meninos sonhadores, e o milharal se enchia de aplausos imaginados.

Hoje, ao olharem para trás, Chitãozinho & Xororó enxergam que o sonho floresceu. O que antes era imaginação ganhou corpo, voz e plateia. O milharal virou multidão, o improviso virou palco e aqueles meninos, que um dia sonharam tão grande, conquistaram um mundo que nem sabiam que existia.

“Quando a gente canta nesse clima mais intimista, parece que o tempo volta. A gente se enxerga lá atrás, sonhando no meio do milharal. A vida levou a gente pra tantos lugares, mas o coração sempre soube o caminho de volta”, reflete Chitãozinho. “Gravar esse projeto mexeu muito com a gente porque é uma volta pra casa. É um resgate das nossas origens, da nossa história. A gente teve a oportunidade de ganhar o mundo com a nossa música, mas sempre soubemos o caminho de volta, nunca deixamos de ser aquelas meninos de roça”, completa Xororó.

A gravação contou com 19 faixas e teve início com “Meninos de Roça”, canção que dá nome ao projeto e traduz, em versos, a história dos irmãos, a vida no campo e o incentivo do pai para que seguissem o sonho na música.

O repertório mistura novidades e releituras e ganha ainda mais força com as participações especiais de Vanessa da Mata, Almir Sater, Di Paullo e Paulino, Samy Rico, Matogrosso & Mathias, Mayck & Lyan, Rio Negro & Solimões e Traia Véia, encontros que reforçam o diálogo entre diferentes gerações e estilos dentro da música brasileira.

“Meninos de Roça” reforça a relevância de Chitãozinho & Xororó como protagonistas de uma das trajetórias mais importantes da música brasileira. Mais do que um registro audiovisual, “Meninos de Roça” se apresenta como um projeto que valoriza a essência da dupla, um documentário que navega sobre a conexão da história musical dos artistas com o Agro e sua essência com o campo. A previsão de lançamento é final de maio.