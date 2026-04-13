Zezé visita carreta e reforça compromisso de cursos em Hortolândia

Curso gratuito de costura criativa transforma vidas, amplia oportunidades e reafirma o investimento da Prefeitura na qualificação profissional da população

Sob o céu de abril, onde o tempo parece costurar lentamente novos caminhos, a carreta do programa “Caminho da Capacitação” transforma o estacionamento ao lado do Teatro Elizabeth Keller, no Jardim Amanda, em um verdadeiro ateliê de possibilidades. Ali, entre tecidos, linhas e mãos dedicadas, nasce mais do que aprendizado: nascem histórias de superação, autonomia e esperança.

Foi nesse cenário que o prefeito Zezé Gomes esteve presente, caminhando entre as alunas e professores do curso gratuito de “Costura Criativa”. Com olhar atento e escuta sensível, o prefeito não apenas visitou o espaço, mas mergulhou nas narrativas silenciosas que cada ponto alinhavado carrega — histórias de quem busca uma nova chance, uma renda complementar ou mesmo um recomeço.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O programa, realizado pelo Governo do Estado em parceria com o Fundo Social de São Paulo, encontra em Hortolândia terreno fértil graças ao apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade (FunSol). “É a união de esforços que transforma políticas públicas em oportunidades reais”, lembrou o prefeito.

Com carga horária de 20 horas, distribuídas entre manhã, tarde e noite, o curso de uma semana se adapta à rotina de quem precisa conciliar o aprendizado com outros compromissos. Dentro da carreta, o ambiente é de concentração e troca: linhas que se cruzam, ideias que se multiplicam, vidas que se redesenham.

Durante a visita, Zezé destacou o papel essencial da capacitação profissional como instrumento de transformação social. Em suas palavras, carregadas de orgulho e reconhecimento, ressaltou o trabalho incansável da primeira-dama e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos, que desde o início da gestão tem sido protagonista na ampliação dessas oportunidades no município.

“Mais de mil pessoas já passaram por cursos profissionalizantes apoiados pela administração, em parcerias com instituições como SENAI, SENAC e o próprio Governo do Estado. Números que, por si só, já dizem muito — mas que ganham ainda mais significado quando traduzidos em histórias de famílias impactadas, de sonhos retomados e de dignidade reconstruída”, destacou o prefeito de Hortolândia.

Ao conversar com as alunas, Zezé destacou o potencial do curso de costura criativa como ferramenta de geração de renda, especialmente para mulheres que encontram na atividade a possibilidade de trabalhar de casa, conciliando autonomia financeira com a rotina familiar. É o pequeno negócio que nasce no lar e cresce com dedicação, ponto a ponto.

“Mais do que uma ação pontual, a presença da carreta simboliza uma política pública contínua, que enxerga nas pessoas o maior patrimônio da cidade. Esse é apenas mais um capítulo de uma história que ainda tem muitos outros por vir. Novos cursos, novas oportunidades e novas portas continuarão sendo abertas. Por isso, é fundamental que a população acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Hortolândia, onde as inscrições são divulgadas e os caminhos para o futuro começam a ser traçados.Porque, em Hortolândia, cada aprendizado é um fio de esperança e, juntos, eles tecem um amanhã mais justo, mais digno e cheio de possibilidades”, finalizou Zezé.

Para participar dos cursos de capacitação profissional oferecidos pela Prefeitura de Hortolândia, basta acompanhar as informações pelo portal www.hortolandia.sp.gov.br e se inscrever.

Leia + sobre economia, emprego e mercado