Um homem de 65 anos morreu na manhã desta segunda-feira (13) no Ecoponto do Jardim Gerivá, em Santa Bárbara d’Oeste. Adilson Antônio Collete trabalhava em empresa terceirizada e, segundo relatos, teria caído de uma máquina durante o serviço.

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O local foi isolado para perícia e o caso segue sob investigação. As causas serão confirmadas pelo IML.

Limpeza dos Ecopontos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou no final de março a limpeza do Ecoponto localizado no Jardim Gerivá e depois passou ao serviço do ponto que fica no Planalto do Sol.

As ações integram a rotina de manutenção dos pontos do município e têm como objetivo garantir melhores condições de uso para a população, além de contribuir para a preservação ambiental e a saúde pública.