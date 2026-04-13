Leitinho assina repasse de R$ 2,9 milhões para entidades assistenciais de Nova Odessa

Parceria com oito organizações garante recursos para áreas de Assistência Social, Educação, Saúde e Esporte em 2026

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na manhã da sexta-feira (10) representantes de entidades assistenciais do município para a assinatura dos termos de colaboração que garantem o repasse de subvenções municipais para o exercício de 2026. O ato também contou com a presença do secretário de Governo Odair Dias, da adjunta da pasta Natália Lins e do coordenador do setor de Convênios, Anderson Valentinho.

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O valor total autorizado para o ano é de até R$ 2.926.232,89, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 3.882/2025, de autoria do Executivo, sancionada em dezembro do ano passado.

“As entidades são parceiras essenciais da Prefeitura, chegando aonde o poder público às vezes não consegue alcançar. Este apoio financeiro é uma forma de valorizar e reconhecer o trabalho sério e dedicado que elas realizam diariamente em prol da nossa população”, destacou o prefeito durante a cerimônia.

Distribuição dos recursos

Os repasses estão divididos em quatro eixos de atuação, com valores máximos a serem transferidos mensalmente, mediante cumprimento dos planos de trabalho e prestação de contas:

Assistência Social: APAE até R$ 544.514,83; Comunidade Geriátrica até R$ 272.425,55; Associação Amigos do Casulo até R$ 309.645,95 e SOS até R$ 59.268,20.

APAE até R$ 544.514,83; Comunidade Geriátrica até R$ 272.425,55; Associação Amigos do Casulo até R$ 309.645,95 e SOS até R$ 59.268,20. Educação: APAE até R$ 845.630,73 e CPC até R$ 33.499,46.

APAE até R$ 845.630,73 e CPC até R$ 33.499,46. Saúde: APAE até R$ 472.941,63; AAANO até R$ 307.214,93 e APADANO até R$ 33.499,46.

APAE até R$ 472.941,63; AAANO até R$ 307.214,93 e APADANO até R$ 33.499,46. Esporte: Associação Cavalcanti de Judô até R$ 27.562,50.

Próximos passos Leitinho

As entidades deverão prestar contas dos recursos recebidos até 31 de janeiro de 2027, e as dotações orçamentárias estão condicionadas à previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, podendo ser suplementadas, se necessário.

A assinatura dos termos desta sexta-feira consolida uma parceria que já se tornou tradição no município e reafirma o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do terceiro setor e a proteção social das famílias novaodessenses.