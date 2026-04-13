O vereador Renan de Angelo apresentou o Requerimento nº 425/2026 na Câmara Municipal de Americana, solicitando ao Poder Executivo a adoção de medidas para garantir e ampliar a divulgação dos direitos dos pacientes na rede municipal de saúde.

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A proposta tem como objetivo fortalecer a transparência, a humanização e a qualidade do atendimento prestado à população, assegurando que os usuários dos serviços de saúde tenham pleno conhecimento de seus direitos, como atendimento digno, acesso à informação, privacidade e sigilo.

Entre as medidas solicitadas pelo parlamentar estão a afixação de cartazes informativos nas unidades de saúde, a realização de treinamentos para os profissionais da rede, o fortalecimento de canais de ouvidoria e a análise da criação de um possível Estatuto Municipal dos Direitos do Paciente.

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“Garantir que o paciente conheça seus direitos é um passo fundamental para um atendimento mais humano, transparente e eficiente. Nosso objetivo é fortalecer a confiança da população nos serviços públicos de saúde e assegurar que todos sejam atendidos com respeito e dignidade”, destacou o vereador Renan de Angelo.

O requerimento também reforça a importância de ações educativas dentro das unidades de saúde, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e prontos atendimentos, permitindo que a informação esteja acessível a todos os cidadãos.

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca não apenas informar, mas também assegurar que os direitos sejam efetivamente respeitados no dia a dia do atendimento, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços de saúde no município.

O documento será encaminhado ao Poder Executivo para análise e possível implementação das medidas propostas.

Juninho Dias solicita programação fixa de atividades esportivas e de saúde na Praça Sofia Abrão, ao lado do portal de Americana

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a implantação de uma programação fixa de atividades esportivas e de promoção à saúde na praça de Esportes Sofia Abrão, localizada ao lado do portal de entrada de Americana.

Segundo o parlamentar a proposta tem como objetivo transformar o espaço em um ponto permanente de esporte, lazer e qualidade de vida para a população, com a realização regular de atividades voltadas a crianças, jovens, adultos e idosos. “A Praça Sofia Abrão já mostrou seu grande potencial para receber ações voltadas ao esporte e à saúde. Nosso objetivo é que essas atividades aconteçam de forma contínua, beneficiando a população de toda a região”, afirma Juninho.

Entre as ações sugeridas estão aulas de treinamento funcional, alongamento, atividades para a terceira idade, iniciação esportiva infantil e demais modalidades que incentivem hábitos saudáveis e a ocupação positiva do espaço público. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.