Americana ganha mais 1 radar na SP 304 esta terça- O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, colocará em operação, a partir da 0h desta terça-feira (14), 03 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

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O radar em Americana ficará no km 131

Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 639.



A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codello.



Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.

Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 03 novos equipamentos:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade

1. SP 332 045,000 Norte/Sul Franco da Rocha 60 / 60 (km/h)

2. SP 304 131,102 Oeste Americana 80 / 80 (km/h)

3. SP 346 204,300 Leste Espírito Santo do Pinhal 60 / 60 (km/h)