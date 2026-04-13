Guilherme & Santiago e Marcos & Belutti no Festival Raízes de Santa Bárbara 2026

O prefeito de SBO, Rafael Piovezan, anunciou as duplas como atrações principais do evento

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (10) as duplas Guilherme & Santiago e Marcos & Belutti como atrações principais da 4ª edição do Festival Raízes de Santa Bárbara. Neste ano, o evento acontece mais cedo, no 31 de maio, no Complexo Usina Santa Bárbara, englobando o tradicional Desfile de Cavaleiros, com entrada gratuita. As demais atrações serão divulgadas em breve. Nas edições anteriores, o Festival Raízes já recebeu Mayck & Lyan, Edson & Hudson, Matogrosso & Mathias e Bruna Viola.

“O Festival Raízes é mais do que um evento, é a valorização da nossa história, da nossa cultura e das tradições que fazem parte da identidade de Santa Bárbara d’Oeste. Neste ano preparamos uma programação especial, com grandes nomes como Guilherme & Santiago e Marcos & Belutti, para reunir as famílias, fortalecer o sentimento de pertencimento. É um momento de celebração, de encontro e de orgulho para todos nós”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

Todas as edições do Festival Raízes de Santa Bárbara têm caráter solidário. A Secretaria de Cultura e Turismo abriu o edital de Chamamento Público para credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes sem fins lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação. As inscrições serão abertas nas próximas semanas, e sete instituições sociais serão selecionadas.

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Guilherme & Santiago

Com mais de 30 anos de carreira consolidada na música sertaneja, os irmãos goianos Guilherme & Santiago acumulam sucessos que atravessam gerações e embalam o público em todo o Brasil. Entre os principais hits estão “Azul”, “Meia Noite e Meia” e “E Daí?”. Com um estilo que mistura romantismo e sofrência, a dupla mantém forte conexão com o público e segue com agenda ativa de shows em todo o país.

Marcos & Belutti

Com 18 anos de carreira, Marcos & Belutti colecionam prêmios e indicações importantes na categoria de música; hits inesquecíveis como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%”, “Eu Era”, “Tão Feliz”, “Insubstituível”, Tudo Indica” e “Sonho de Todo Casal”, entre outros. Com bilhões de reproduções nas plataformas digitais, a dupla se destaca pela sintonia e pela capacidade de dialogar com diferentes públicos.

Serviço:

Festival Raízes de Santa Bárbara 2026

Dia 31 de maio (domingo), das 12 às 23 horas

Marcos & Belutti

Guilherme & Santiago

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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