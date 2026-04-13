Fim de semana quente – Ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I em Sumaré e Hortolândia resultaram em diversas detenções no domingo (12)

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 48º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I), registrou uma série de ocorrências ao longo de domingo (12) nas cidades de Sumaré e Hortolândia, com prisões relacionadas a casos de violência doméstica, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

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Na manhã, no Parque Florely, em Sumaré, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os agentes encontraram o agressor, de 42 anos, com sinais de embriaguez e comportamento agressivo. A vítima, de 34 anos, relatou que está em processo de separação e que foi agredida após retornar para casa. Ela apresentava lesões como vermelhidão, inchaço na nuca e escoriações no braço. O homem admitiu ter desferido um tapa e acabou preso em flagrante.

Drogas em Sumaré

Ainda pela manhã, no Jardim Bela Vista, também em Sumaré, policiais flagraram dois indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo. Durante a abordagem, foram encontradas 15 porções de cocaína e dinheiro com um dos suspeitos. O motorista confessou ter adquirido a droga. Um dos envolvidos foi liberado, enquanto o outro permaneceu preso por tráfico.

Já na tarde, no Jardim São Luiz, outra ocorrência de violência doméstica mobilizou a equipe policial. A vítima, de 31 anos, relatou ter sido agredida com empurrões, tapas e tentativa de enforcamento, além de ameaças contra ela e seu filho. O agressor negou as acusações, alegando apenas uma discussão. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Drogas em Hortolândia

Em Hortolândia, no Jardim Santa Emília, um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir de abordagem policial de bicicleta. Durante a revista, os policiais localizaram cocaína, anotações relacionadas ao tráfico e dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes. O suspeito confessou o crime.

Moto adulterada

Ainda em Hortolândia, na noite de domingo, uma equipe foi informada sobre uma motocicleta com placa adulterada circulando pela região. O veículo foi abordado na Avenida Anhanguera, onde foi constatado o uso de fita isolante para adulterar a placa. O condutor, de 38 anos, foi preso e encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré.

Todos os casos foram apresentados à autoridade de polícia judiciária, e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.