Chico descerra placa da creche do Boer junto do governador Tarcísio, em Campinas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, participou, na quinta-feira (9), da cerimônia de descerramento da placa de identificação da Casa da Criança Angatu, localizada no Jardim Boer. A creche está em funcionamento desde agosto do ano passado e faz parte da rede municipal de Educação. O evento foi realizado em Campinas, durante a entrega de outra unidade escolar no Jardim Telesp.

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A nova unidade de educação infantil de Americana atende 142 crianças em cinco turmas de creche, com bebês de 0 a 3 anos, e em 3 turmas com crianças de 4 e 5 anos. Localizada à Rua Glória, 151, no Jardim Boer, a Casa da Criança é a primeira escola da rede municipal no bairro.

“Estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje. Agradeço o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Educação, Renato Feder, por todo o carinho com Americana desde que iniciamos as conversas para a entrega desta Casa da Criança, que atende uma importante região de nossa cidade. O Governo do Estado nos atendeu com agilidade e profissionalismo desde a primeira conversa até o início das atividades pedagógicas na nova escola, o que confirma a relevância da Educação para todos nós”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A construção foi executada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc-SP) em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), por meio do Programa Creche Escola.

A unidade conta com sete salas de atividades, dois berçários, fraldário, lactário, solário, refeitório, sala da direção, secretaria, sala dos professores, cozinha, despensa, copa para funcionários, depósito para materiais, lavanderia, vestiários e sanitários adaptados. O prédio contempla acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, além de projeto paisagístico integrado ao espaço externo.

“A nova escola representa um marco na política municipal de Educação, oferecendo infraestrutura moderna e adequada para o desenvolvimento das crianças. Desde agosto do ano passado, o espaço atende as crianças com a qualidade e a segurança que elas merecem”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A Casa da Criança recebeu sua denominação seguindo a tradição de batizar unidades escolares da Educação Infantil de Americana em referência à cultura indígena. A prática visa valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de diversas culturas, com ênfase na brasileira, em conformidade com o estabelecido na Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Angatu é um termo do tupi guarani utilizado para descrever um sentimento de bem-estar e positividade, um estado de felicidade.

“Estamos em estado de felicidade com o significado do ato simbólico de descerramento da placa da Casa da Criança Angatu. Esta cerimônia coroa o trabalho de muitos anos. O prefeito Chico Sardelli mantém ótima relação institucional com o governador Tarcísio de Freitas e a entrega deste prédio coroa um esforço em prol da Educação de Americana”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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