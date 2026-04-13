Cetesb já aprovou- A futura usina de reciclagem de resíduos de construção civil em Americana, cidade referência entre as cidades do interior paulista, promete transformar o manejo de entulho na região a partir de 2027.

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O projeto já recebeu aval da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para instalar o complexo ao lado de um aterro localizado próximo à Represa do Salto Grande, ampliando o compromisso local com o meio ambiente.

Segundo informações oficiais divulgadas na semana passada, a usina terá capacidade para processar até 72 mil toneladas de resíduos por ano, número que representa relevante porcentagem do total gerado nos municípios atendidos. O objetivo principal é agregar valor aos materiais inertes – como concreto, tijolos e metais oriundos de demolições – promovendo a reinserção desses insumos no setor da construção e auxiliando as economias regionais.

O entorno de Americana será beneficiado pela iniciativa, já que o aterro viabiliza o recebimento de resíduos não só da própria cidade, mas também de Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia, além de estar disponível para outros geradores da região. De acordo com especialistas, este avanço é fundamental para reduzir descartes clandestinos e incentivar melhores práticas de reciclagem em diversos pontos urbanos e rurais.

Processo inovador de reciclagem e reaproveitamento

O funcionamento da usina envolve várias etapas cuidadosamente planejadas. Primeiramente, haverá a triagem detalhada dos resíduos recebidos – separando os metais misturados a estruturas de concreto armado, os quais posteriormente serão enviados à indústria siderúrgica para reaproveitamento. Somente os resíduos considerados inertes seguirão para a etapa de britagem, onde passarão a integrar uma cadeia produtiva mais sustentável.

Após essa primeira triagem, o material restante é transformado em pequenos cascalhos, processo realizado por equipamentos de britagem avançados. Em seguida, a brita passa por peneiramento mecânico, que produz uma massa homogênea adequada para diferentes utilizações na construção civil, seja em novas obras, terraplanagens ou recuperação de vias degradadas, fomentando o ciclo virtuoso entre economia e redução do desperdício.

Cetesb aprova Multilixo

De acordo com a Unidade de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos (UTGR) de Americana, empresa responsável e subsidiária do Grupo Multilixo, o empreendimento terá fluxos de operação transparentes e auditáveis. Além da destinação correta dos metais, o processamento dos denominados resíduos inertes contribui para a diminuição da pressão sobre jazidas de matéria-prima virgem, fator crucial para a preservação de recursos naturais em toda a região.

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