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Um grupo de 6 funcionárias do Hospital Municipal de Americana entraram em contato com a reportagem para reclamar da queda na qualidade das refeições servidas pela empresa Chavantes. “Lá tá pior que a cadeia”, relatou em missiva uma funcionária que pediu anonimato.

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Segundo os relatos, há cerca de um mês a qualidade da refeição caiu drasticamente. A informação que elas receberam é que a Chavantes não paga a terceirizada desde fevereiro, o que teria levado à redução na qualidade da alimentação. Mas o relato é de trabalhadoras da própria empresa.

Abaixo relato enviado ao NM por funcionária

Gostaria de pedir uma atenção lá no hospital municipal

Fazem 1 mês que estamos comendo Steck salsicha e hambúrguer

Não tem sobremesa não tem salada

No café da manhã não tem pão e muitas das vezes que tem não e suficiente para todos os funcionários.

Não tem talheres para uma refeição .

Baratas andando perto do recho de comida .Um descaso pra nós que trabalhos 12 horas

Ha e a comida dos pacientes Azera chá servido junto com as refeições porque não tem funcionário já teve dia se não ter nenhuma copeira para servi as refeições muitas das vezes pacientes sem dieta

Lá tá pior que a cadeia

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