Banco Genial (Quaest) aponta que o Presidente @LulaOficial (PT-SP) ultrapassou o Senador @FlavioBolsonaro

(PL-RJ) na disputa eleitoral de 2026, crescendo 2 pontos percentuais nos cenários de 1º e 2º turnos!

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Cenário do primeiro turno das eleições de Outubro/26 para Presidente do Brasil, segundo o Banco Genial (Quaest):

Presidente Lula (PT): 39% Senador Flávio Bolsonaro (PL): 33% Ex-governador R. Caiado (PSD): 3% Ex-governador Romeu Zema (NOVO): 3%

Cenário de 2º turno:

Presidente Lula (PT): 42%

Senador Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Brasil registra avanço recorde de aprovações de defensivos e debate sobre pressão asiática ganha força

O crescimento acelerado do número de registros de defensivos agrícolas e bioinsumos no Brasil, aliado ao avanço de fabricantes asiáticos no mercado nacional, será um dos principais temas debatidos durante a 17ª edição do Brasil AgrochemShow 2026, marcado para os dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo. O encontro deve reunir mais de 1.500 expositores e visitantes ligados ao setor de agroquímicos, biológicos, tecnologia regulatória, mercado, logística, advocacia.

Dados levantados pela AllierBR, consultoria especializada em registro de produtos agrícolas há mais de 20 anos e com atuação no Brasil, China e Índia, apontam que 2025 foi o ano com maior número de aprovações de pesticidas da história do país. Foram 912 registros concedidos, sendo 323 produtos técnicos, 427 formulados químicos e 162 biológicos, ou seja, crescimento de 37,5% em relação ao ano anterior.

A evolução também chama atenção no longo prazo. Entre 2006 e 2015, o País aprovou 1.454 registros. Já entre 2016 e 2025, o número saltou para 5.442 aprovações, avanço de 274,3%. Apenas nos últimos cinco anos, foram 3.344 registros liberados, 59,4% acima do período anterior.

Apesar do volume recorde, especialistas alertam que o cenário não representa necessariamente maior agilidade regulatória. Segundo Flávio Hirata, engenheiro agrônomo, especialista em registro de pesticidas e sócio da AllierBrasil, o processo continua complexo e marcado por forte passivo de análises. “O número crescente de aprovações não significa simplificação do sistema. O registro continua sendo burocrático, oneroso e sujeito a mudanças constantes de interpretação e exigências regulatórias”, afirma.

Segundo levantamento da consultoria, o tempo médio para aprovação de produtos formulados químicos em 2025 foi de 63,4 meses, ou mais de cinco anos. Para produtos técnicos equivalentes, o prazo médio chegou a 67,4 meses. “O principal desestímulo ao investimento no setor é justamente o tempo de espera para acessar o mercado. Em muitos casos, quando o registro finalmente é aprovado, parte da eficácia agronômica já foi comprometida ou o ingrediente ativo está próximo de restrições regulatórias”, explica o especialista.

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