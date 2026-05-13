Na noite de segunda-feira (11), um homem (pai) foi detido em flagrante depois que seu filho, de 11 anos, foi encontrado morto e acorrentado dentro de uma residência no bairro Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. O pai, identificado como Chris Douglas, foi preso pela Polícia Civil logo após a constatação do crime.

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A descoberta chocou vizinhos e mobilizou autoridades locais. Além da vítima, outros dois irmãos, de 2 e 12 anos, foram acolhidos e estão sob os cuidados do Conselho Tutelar desde então.

De acordo com o depoimento prestado à Polícia Civil, Chris Douglas admitiu que mantinha o filho Kratos Douglas acorrentado dentro de casa para impedir que ele saísse às ruas. As investigações apontam que o menino não estava matriculado em nenhuma instituição de ensino e apresentava sinais severos de desnutrição. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local, confirmou o óbito e registrou hematomas nos braços, mãos e pernas da criança.

Ainda na cena do crime, as equipes policiais constataram que os outros dois irmãos da vítima, ambos com diagnóstico de autismo, apresentavam sinais de negligência, mas estavam vivos. A residência passou por perícia detalhada da Polícia Científica para recolha de vestígios e comprovação das circunstâncias em que se deu o falecimento do menino. Todas as evidências foram embaladas e serão encaminhadas para análise no decorrer do inquérito.

A madrasta das crianças, Camilla Barbosa Dantas Felix, e a avó paterna, Aparecida Gonçalves, reconheceram em depoimento que tinham conhecimento das correntes utilizadas para conter Kratos, porém negaram haver outros tipos de agressão. Apesar do envolvimento no caso, as duas não sofreram prisão imediata, mas serão investigadas por tortura e por omissão de socorro, nos termos da legislação vigente.

O pai, a madrasta e a avó paterna foram conduzidos

à sede da 50ª Delegacia de Polícia, onde foi instaurado inquérito para apurar a suspeita de maus-tratos e tortura. O corpo de Kratos Douglas foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, com o laudo pericial previsto para os próximos dias. A investigação segue sob responsabilidade da delegacia local, que busca compreender todas as circunstâncias que levaram ao trágico episódio.

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