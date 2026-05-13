A Guarda Municipal de Americana recuperou, nesta terça-feira(12), um veículo Hyundai HB20 furtado no último final de semana na Rua Colômbia, em Americana.
O alerta foi emitido pela “Muralha Digital” após o veículo entrar no município pela Avenida Monsenhor Bruno Nardini. Com as informações, equipes iniciaram patrulhamento e conseguiram localizar o automóvel. O condutor, no entanto, desobedeceu à ordem de parada e fugiu por diversas ruas e avenidas da cidade.
Durante o acompanhamento, realizado por equipes da ROMU, o veículo seguiu em direção ao município de Santa Bárbara D’Oeste.
Faltou potência no HB20
Na Rua Tupis, o motorista tentou passar entre um ônibus e um caminhão, mas acabou colidindo com ambos os veículos, ficando prensado. Um homem de 40 anos e uma mulher de 41 anos foram detidos. A ocorrência segue em andamento e será apresentada no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.
