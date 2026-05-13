A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste apresenta nesta quarta-feira, dia 13, a partir das 18h, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027. Os dados serão mostrados em audiência pública na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, Centro.

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A LDO é uma das três peças orçamentárias e seu principal objetivo é orientar a elaboração do orçamento anual, buscando sincronizar a lei orçamentária com os objetivos e metas da administração pública.

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As outras duas são o Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA).