Os presidentes do Brasil, Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, voltaram a se conversar esta terça-feira. Foi uma conversa por telefone que durou cerca de 40 minutos, segundo o brasileiro.

Entre os temas abordados se destacam a redução das tarifas que o governo dos Estados Unidos anunciou no final de novembro e ações de combate ao crime organizado.

Nota de Lula sobre conversa com Trump

Telefonei nesta terça-feira (2) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na chamada, que durou 40 minutos, tivemos uma conversa muito produtiva sobre nossa agenda comercial e econômica e sobre o combate ao crime organizado. Indiquei ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas.

Destaquei que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações. Ressaltei a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional.

Destaquei as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e que identificaram ramificações que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas. Concordamos em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas.

