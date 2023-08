Lula tem melhor avaliação do 3o mandato (60%)

Uma nova pesquisa de avaliação de governo indicou que 60% dos eleitores brasileiros aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Esse é o maior índice já registrado pela série histórica do levantamento Genial/Quaest, iniciada em fevereiro. Lula também teve uma melhora entre evangélicos e moradores da Região Sul, agrupamentos que concentram um grande número de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A avaliação do trabalho feito pelo petista cresceu quatro pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior, feita em junho pela Quaest. Outros 35% do eleitorado disseram desaprovar a atuação do presidente, cinco pontos percentuais a menos do que o registrado na pesquisa anterior.

Na avaliação geral do governo, 42% consideram positivo o mandato do chefe do Executivo, um crescimento de cinco pontos percentuais em comparação com o estudo anterior. Outros 29% avaliaram como regular o desempenho da gestão petista e 24% qualificam o resultado como negativo. Em junho, a reprovação do governo era de 27%.

A aprovação de Lula também aumentou entre o grupo evangélico que, nas eleições de outubro, foi um público-alvo da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em junho, 44% aprovaram o trabalho feito pelo petista, agora, 50% avaliam o petista positivamente. Os que desaprovavam eram 51% e passaram a ser 46%, uma redução de cinco pontos percentuais.

Na região Sul, também houve resultados positivos para o presidente. A aprovação subiu de 48% para 59%, um crescimento de 11 pontos percentuais. A rejeição também caiu 11 pontos, passando de 49% para 38%. No segundo turno das eleições de outubro, Bolsonaro venceu Lula por 58,9% a 41,1%, uma diferença de quase três milhões de votos válidos, nos Estados da região.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP