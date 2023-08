Flamengo e Corinthians favoritos para repetir a final da Copa do Brasil

As duas maiores torcidas do Brasil são as favoritas para fazer a festa na final da Copa do Brasil de 2023

A análise é da Betfair, especialista em probabilidades esportivas, que calculou as chances de classificação dos semifinalistas. Ambas as partidas acontecem na noite desta quarta-feira (16). No Morumbi, o São Paulo recebe o Corinthians. Já o Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã.

Nos jogos de ida, o Timão venceu o São Paulo por 2×1 na NeoQuímica Arena, com dois gols de Renato Augusto pelo Corinthians e Luciano pelo Tricolor. O Flamengo foi ao Sul e saiu em vantagem nas semifinais com uma vitória por 2×0, com gols de Thiago Maia e Gabigol.

São Paulo x Corinthians

Para conquistar a vaga na final, o Corinthians precisa de apenas um empate contra o São Paulo para chegar à sua sétima decisão de Copa do Brasil. De acordo com a Betfair, as chances de classificação do Corinthians são de 56% (odd de 1.66), contra 44% (odd de 2.10) do São Paulo, que busca sua segunda chance de avançar à final – o Tricolor é o único semifinalista que nunca conquistou o título da competição. A análise da Betfair indica que o São Paulo é favorito para vencer o jogo (odd de 1.72, contra 5.5 para o Corinthians), mas suas chances de classificação são menores.

O Alvinegro de Parque São Jorge enfrenta o São Paulo com uma invencibilidade de 11 jogos. A última derrota aconteceu no dia 5 de julho, justamente pela Copa Brasil, contra o América Mineiro. Já o Tricolor, que deve ir para o confronto com a presença do recém contratado James Rodríguez, chega embalado com uma vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo, que levou a equipe às quartas da Sul-Americana e um empate contra o Flamengo no Maracanã no último domingo.

Flamengo x Grêmio

Na partida do Rio de Janeiro, o Fla tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença por conta do resultado positivo em Porto Alegre – vitória de 2×0 sobre a equipe gaúcha. A casa de apostas indica que a classificação do rubro-negro carioca é quase certa: são 97% de chances do Flamengo ir à sua segunda final consecutiva, contra apenas 3% dos gaúchos.

Ao todo, foram oito confrontos entre Flamengo e Grêmio desde a primeira edição da Copa do Brasil. Precisando amenizar a crise, a equipe carioca quer chegar a sua nona final do mata-mata e o Grêmio, que contará com a volta do zagueiro Pedro Geromel e o retorno de Luan ao time gaúcho, tenta igualar o Cruzeiro em número de títulos (são 5 do Grêmio, contra 6 do Cruzeiro).

Perfil das apostas no Brasil

Dentre os quatro semifinalistas da Copa BR, o Flamengo comanda o favoritismo entre os apostadores desde o início da abertura do mercado, em fevereiro. São 56% de apostas no título do Fla, 23% do Corinthians, 17% do São Paulo contra 4% do Grêmio.

Em fevereiro o Flamengo já liderava as chances de título, mas em segundo aparecia o Grêmio, em terceiro o São Paulo e na quarta colocação a equipe do Corinthians.

Após o mês de julho, quando teve início a fase decisiva da Copa BR, o Flamengo manteve a ponta, seguido de um crescimento forte do São Paulo no volume de apostas; em terceiro aparece o Corinthians e em quarto o Grêmio.

