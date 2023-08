Leitinho passa o pires e pega R$ 500 mil pro recape

Em viagem oficial a Brasília/DF nesta semana, o prefeito Cláudio Leitinho Schooder já garantiu recursos para aplicação em obras de infraestrutura em Nova Odessa. Na terça-feira (15/08), o prefeito esteve reunido com o deputado federal Carlos Sampaio (PSDB/SP), e obteve do parlamentar o compromisso de destinação de uma emenda de R$ 500 mil para serviços de recapeamento de vias públicas na cidade.

O prefeito novaodessense é acompanhado em suas diversas reuniões oficiais na capital federal pelo diretor presidente da Coden Ambiental (a empresa municipal de Saneamento), Elsio Bocaletto, pelo secretário-adjunto de Governo, Antonio Piva, e pelo secretário-adjunto de Finanças, Syllas Silveira.

CARLOS SAMPAIO X RECAPE

“Estivemos reunidos em audiência com o deputado federal Carlos Sampaio do PSDB, no gabinete da Liderança do partido na Câmara dos Deputados, e eles nos assegurou uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil reais para recapeamento em diversas ruas do município. Só podemos agradecer o deputado, em nome da população de Nova Odessa, por esse recurso, que vai ser muito bem utilizado na melhoria da nossa Mobilidade Urbana”, agradeceu Leitinho – cuja gestão já está recapeando cerca de 180 mil metros quadrados de avenidas e ruas da cidade com outros recursos.

PRESIDÊNCIA E PADILHA

Ainda na terça-feira, o prefeito de Nova Odessa teve mais três reuniões de trabalho muito importantes para a viabilização de recursos e programas federais para investimentos na cidade. A comitiva esteve reunida com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (que esteve em Nova Odessa neste ano para a inauguração da ETA – Estação de Tratamento de Água Santo Ângelo).

Também se reuniram com o gerente de Assuntos Federativos da Presidência da República, Margonari Marcos, e Jaderson Braga, assessor da mesma pasta, para “diversos despachos de assuntos de interesse de Nova Odessa”. “Fomos muito bem atendidos pelo ministro e conseguimos protocolar, com os assessores dele, diversos pedidos para o Esporte e a Saúde – que agora vão ser encaminhados para os respectivos ministérios”, resumiu o prefeito novaodessense.

VICE-PRESIDÊNCIA

Em seguida, Leitinho e seus assessores se reuniram com o diretor parlamentar da Vice-Presidência da República, Gustavo Guimarães – assessor direto do vice-presidente Geraldo Alckmin. “Protocolamos junto à Vice-Presidência pedidos para andamento de dois processos da Educação Municipal que vinham em andamento, mas que precisamos dar continuidade”, finalizou o prefeito de Nova Odessa. A “agenda” em Brasília continua nesta quarta-feira.

