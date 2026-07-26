Em artigo no Washington Post, presidente Lula manda um duro recado aos Estados Unidos.

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“A América Latina e o Caribe não precisam de porta-aviões patrulhando suas águas nem de tarifas punitivas. O que nos falta são parceiros confiáveis ​​e previsíveis. Num momento em que os EUA fecham seu mercado, outros países se apresentaram como alternativas, oferecendo uma agenda positiva capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Ninguém nos derrotará com mentiras”, destaca um trecho do texto.

Segue Lula

“Respeitamos a soberania de outros Estados e negociamos com todos aqueles que saibam respeitar a nossa. Estamos prontos a continuar dialogando de maneira aberta e construtiva. Mas o destino do Brasil compete apenas aos brasileiros”

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