Festival Literário recebe espetáculo "Gigantes de Ar" dia 30

Festival Literário recebe espetáculo “Gigantes de Ar”, da consagrada Cia Pia Fraus, no CEU das Artes, no dia 30

Leia + sobre diversão e arte

O FLISB (Festival Literário de Santa Bárbara) segue com programação gratuita durante as férias escolares e recebe, no dia 30 de julho, uma das atrações de destaque desta edição. O espetáculo “Gigantes de Ar”, da renomada Cia Pia Fraus, será apresentado às 13h30, na Biblioteca “Neide Crócomo”, no CEU das Artes, com entrada gratuita.

Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e apresentado pela FHO (Fundação Hermínio Ometto), o FLISB oferece uma programação voltada à valorização da literatura, da arte e da cultura para crianças e famílias.

Em “Gigantes de Ar”, o público é convidado a mergulhar em um universo lúdico inspirado nos tradicionais espetáculos de circo-teatro. A apresentação reúne esquetes repletas de humor, poesia e linguagem circense, com a participação de palhaços, bailarinos e impressionantes bonecos infláveis gigantes que transformam o espaço em um verdadeiro circo a céu aberto.

Entre as atrações estão um imponente elefante azul, girafas, leões e um casal de cangurus, personagens que encantam crianças e adultos em uma experiência visual marcada pela criatividade e pelo encanto.

A Cia Pia Fraus é uma das mais importantes companhias de teatro e circo do Brasil. Com 38 anos de trajetória, o grupo já realizou apresentações em mais de 25 países, além de diversas cidades brasileiras, acumulando importantes reconhecimentos e premiações nacionais e internacionais.

O espetáculo “Gigantes de Ar” também já integrou a programação de importantes festivais de teatro de bonecos e artes cênicas no Brasil e no exterior, passando por eventos como os festivais de Canela, Curitiba e SESI Bonecos, além de festivais internacionais realizados em Miami (Estados Unidos), Cádiz (Espanha) e Bogotá (Colômbia).

A apresentação integra a programação do Circuito Cult SP e promete proporcionar uma tarde de diversão, imaginação e encantamento para toda a família.



Serviço

Espetáculo “Gigantes de Ar” – Cia Pia Fraus

Data: 30 de julho (quinta-feira), às 13h30

Local: Biblioteca “Neide Crócomo” – CEU das Artes (Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II)

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP