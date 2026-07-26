Um homem (pregador) chamou a atenção de quem passava por um cruzamento próximo ao Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste sábado (25).

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Ele segurava um cartaz com a mensagem “Jesus está voltando”, em uma manifestação pacífica que foi observada por motoristas e pedestres.

Pregador tá sempre lá, dizem leitores

Leitores do NM afirmaram nos comentários que o homem está quase todos os dias em cruzamentos da cidade.

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