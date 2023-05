Luxemburgo volta a comandar Corinthians

A diretoria do Corinthians ouviu pedidos de líderes de torcidas organizadas pela contratação de Vanderlei Luxemburgo.

Conselheiros influentes do clube também já vinham insistindo pela contratação do treinador. Algumas coisas pesam a favor de Luxemburgo, principalmente o fato de que ele é visto como alguém com personalidade suficiente para cobrar qualquer jogador que precise de “puxão de orelha”, sem restrições.

Há o entendimento de que falta ao elenco entender o que é “ser Corinthians” em alguns momentos, concentração e entrega em alguns jogos, cenário que Luxa é visto como alguém capaz de corrigir. O histórico extenso de títulos e trabalhos em grandes clubes também são pontos levados em consideração.

