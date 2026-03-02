As Sessões Pontos MIS realizadas em março no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana vão exibir filmes nacionais de diversos diretores. As exibições ocorrem às segundas-feiras às 19h30, com entrada gratuita. O Museu de Arte fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, localizado à Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

A programação do mês será aberta na segunda-feira (2) com “Que Horas Ela Volta?”. No dia 9, o público poderá conferir “Hoje” e, na semana seguinte (dia 16), “Chega de Saudade”. No dia 23, a sessão será de “Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios” e, para encerrar a programação, em 30 de março a exibição é de “Querô”.

“Que Horas Ela Volta?” (2015), dirigido por Anna Muylaert, apresenta Val, uma empregada doméstica que vive há anos na casa dos patrões. Quando sua filha vai morar com ela, as regras silenciosas da casa começam a ser questionadas. O filme foi exibido nos Festivais de Sundance e de Berlim e ganhou prêmios de crítica e público, sendo um marco do cinema nacional contemporâneo. A classificação indicativa é 12 anos.

Grátis no MAC

“Em março, o público de Americana terá a oportunidade de conhecer e rever grandes obras do cinema brasileiro, em exibições gratuitas no MAC.

A programação está imperdível e convido todos a prestigiarem as sessões”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo.