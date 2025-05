A Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, realiza neste mês o Movimento Maio Amarelo. A campanha, em todo país, é produzida pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), e está em sua 12ª edição Neste ano a campanha pede que responsabilidade para tornar o trânsito mais humano e convida a todos a desacelerar, com o slogan: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

Em 2024, a concessionária registrou uma redução de 19% no índice de acidentes ferroviários. Essa redução foi possível devido às mais de 30 ações educativas presenciais realizadas pelos grupos que formam a Comissão Interna de Prevenção e Investigação de Acidentes (CIPIA) da companhia, com a distribuição de folhetos informativos e o reforço sobre as mensagens de segurança ferroviária nas cidades do estado de São Paulo onde atua.

“Todos os anos, vemos de perto o compromisso da Rumo com a segurança no trânsito. As ações de conscientização e prevenção realizadas com pedestres e motoristas fazem toda a diferença. É por meio dessas ações que as comunidades, principalmente aquelas que residem próximo às linhas férreas, passam a entender melhor a importância de atitudes responsáveis para um trânsito mais seguro”, diz Washington Oliveira Freitas, gerente de segurança operacional da Rumo.

Em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), a empresa reforça as regras de trânsito no âmbito da ferrovia, com a distribuição de material didático. “O Movimento Maio Amarelo representa mais um marco nas ações educativas que as ferrovias brasileiras desenvolvem anualmente. Conscientizar adultos e crianças sobre a legislação é crucial para um trânsito mais seguro”, enfatiza Freitas.

Teatro nas escolas da região

O Instituto Rumo, responsável pelo investimento social privado da Rumo, está patrocinando a peça teatral “Tem segurança no Trânsito”, que está produzida pelo Circo Teatro e Lona. Alunos do Ensino Fundamental de escolas públicas, localizadas em 19 municípios dos estados de São Paulo (entre eles Embu, Cotia, Itu, Campinas, Sumaré e São José do Rio Preto) e do Paraná estão aprendendo a importância de um trânsito seguro.

São 38 apresentações do espetáculo “Pare! Olhe! Escute!”. Em Sumaré, as encenações ocorrem nos dias 23 e 26 de maio. No dia 23, às 9h e às 13h30 será na Escola Municipal Reino da Garotada (Rua Antônio Pereira de Camargo, 510 – Centro). E no dia 26, também com sessões às 9h e 13h30, é a vez da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Palioto (Rua Domingos Franklin Nogueira, 65 – Jardim São Carlos).

Depois do teatro, os alunos recebem um livro sobre a peça, como incentivo à leitura e também como forma de envolver os pais sobre as questões de segurança. “Para o Instituto Rumo é motivo de grande satisfação participar dessa parceria que une esforços para construir um trânsito mais humano e responsável. Ao conscientizarmos as crianças sobre a importância de um trânsito seguro, estamos plantando as sementes para um amanhã onde a segurança viária será uma prioridade para todos”, finaliza Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.