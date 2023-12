Mais um Pague Menos em Tietê

A Rede de Supermercados Pague Menos continua com seu plano de expansão a todo vapor. Em novembro, foram inauguradas a loja Castelo, em Campinas, e a unidade da Treze de Maio, em Santa Bárbara d’Oeste. Agora, mais uma entra para esse cronograma. Com mais uma loja em Tietê a Rede chegará em sua trigésima sexta loja.

O feito é um marco importante para a estratégia de crescimento e expansão, agora com duas lojas na cidade de Tietê. O trabalho da Rede está intensificado para que a operação desta unidade inicie nos primeiros dias de 2024.

O CEO, da Rede de Supermercados Pague Menos, Murilo Brotherhood, afirma que “estamos muito felizes e empolgados com mais esta unidade, a qual nos permitirá atender nossos clientes da cidade de Tietê e região com ainda mais excelência. Essa é uma prova concreta de nosso compromisso em melhorar a vida das pessoas e fortalecer nossa presença nas comunidades em que atuamos”.

Essa será a trigésima sexta loja da Rede de Supermercados Pague Menos. Além das inaugurações de Campinas e Santa Bárbara d’Oeste, durante o ano de 2023 já foram reinauguradas as lojas de Nova Odessa, duas em Campinas e uma em Santa Bárbara d’Oeste.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as dez maiores empresas supermercadistas do estado de São Paulo, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 35 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de 6.800 colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

