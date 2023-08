A atriz mexicana Maite Perroni estrela a capa da conceituada revista Numéro.

A capa acontece em um momento de grande sucesso, já que ela recentemente protagonizou a série “Triada”, que em menos de uma semana se posicionou como a série de língua não inglesa mais assistida na Netflix, tornando-se um fenômeno de alcance internacional. A série não apenas quebrou recordes, mas também marcou a primeira vez que uma produção mexicana foi dublada em 11 idiomas e lançada em mais de 190 países.

A edição atual da revista Numéro apresenta Maite Perroni numa sessão fotográfica única, capturando sua beleza e elegância num estilo que mescla sofisticação com autenticidade. Como uma das artistas mais influentes da América Latina, Maite Perroni demonstra seu poder como um ícone cultural e artístico, ultrapassando fronteiras e quebrando barreiras na indústria do entretenimento.

Numéro é uma revista reconhecida pelo seu compromisso com a inovação artística e moda vanguardista, já teve em sua capa uma lista de personalidades destacadas, incluindo Count Nikolai, Bene Schulz, Zara Larsson, Avril Lavigne, Samara Weaving, Joan Smalls e outros. A presença de Maite Perroni neste grupo distinto não apenas destaca seu mérito, mas também representa o ápice do reconhecimento latino no mundo.

“Estou incrivelmente honrada e grata pela oportunidade de fazer parte da capa da revista Numéro”, comentou Maite Perroni. “Esta experiência representa um passo importante para a visibilidade e reconhecimento dos artistas latinos em todo o mundo. Espero que minha participação inspire outros a perseguir seus sonhos, independentemente dos obstáculos que possam surgir.”

Com uma presença em redes sociais que inclui mais de 13.6 milhões de seguidores no Facebook, 12.1 milhões no Instagram, 4.8 milhões no Twitter, 1.2 milhões no TikTok e 2.3 milhões de inscritos no YouTube, Maite Perroni estabeleceu-se como uma figura influente em várias plataformas.

Veja a entrevista de Maite Perroni para a Revista Numéro:

1- Maite, você está prestes a embarcar na tão aguardada ‘Soy Rebelde Tour’, que marcará a primeira turnê do RBD em 15 anos. Como vocês tomaram essa decisão de se reunir mais uma vez e fazer uma turnê pelos EUA e pela América Latina?

”Estamos absolutamente emocionados por nos reunirmos novamente. Tudo começou no ano passado, durante o meu casamento, quando o DJ tocou algumas músicas do RBD. Anahí, Christopher e Christian se aproximaram de mim cantando junto e isso criou um momento inesquecível. A partir daquela noite, tudo se encaixou e agora estamos a apenas um dia de nos reunirmos mais uma vez.”

2- Quão emocionante foi reunir-se com seus amigos, com quem você fez tanto sucesso? O que torna esse reencontro ainda mais especial?

”Cada dia de ensaio parece uma viagem nostálgica até 2004, onde ainda encarnamos a mesma energia e atitude, embora com as mudanças profundas que a vida trouxe de 2004 a 2023. Este reencontro ocupa um lugar especial nos nossos corações porque no final de Durante a primeira temporada do nosso grupo, não tivemos a oportunidade de nos despedirmos adequadamente dos nossos fãs. Este reencontro é a nossa forma de expressar a nossa gratidão por todo o amor e apoio que nos deram.”

3- Devido à alta demanda vocês tiveram que adicionar shows adicionais à turnê. Os ingressos esgotaram 24 horas após a abertura das vendas. Você esperava tanta empolgação dos fãs? Qual é a sensação de ver as reações de sua base de fãs leais?

”Que surpresa. É realmente incrível ter 55 shows esgotados. Depois de todos esses anos desde que a banda se separou, é emocionante perceber que nossos fãs ainda estão aqui, nos mostrando tanto amor. Os fãs do RBD são, sem dúvida, classificados como os apoiadores mais dedicados que qualquer artista poderia esperar.”

4- O que os fãs podem esperar desta turnê? Haverá surpresas?

”Este show vai transbordar de boas lembranças, música, dança e momentos de alegria. Se haverá surpresas? Com certeza!”

5- Talvez você também esteja pensando em estender a turnê para a Europa e outros mercados, onde você também tem uma grande base de fãs?

Nós adoraríamos. O futuro é incerto e tudo pode acontecer. Estamos aqui e o reencontro inesperado depois de todos esses anos é algo que nunca previmos.”

6- Durante os 5 anos em que o RBD esteve ativo, vocês lançaram 9 álbuns de estúdio. Qual das músicas que você lançou tem um significado emocional e mais profundo para você pessoalmente?

”Empezar Desde Cero’ ocupa um lugar especial no meu coração. Quando gravei essa música, não sabia que seria o primeiro single de um dos álbuns. Ela marcou meu primeiro single solo, tornando-a incrivelmente significativa para mim e para meus fãs que estão cientes do significado dessa música.”

7- Depois que o grupo se desfez em 2009, todos vocês seguiram caminhos separados. Pudemos assistir você em muitos projetos de TV, principalmente em ‘Oscuro Deseo’ da Netflix. O que mais te desafiou nesse papel? Você ficou feliz com a forma como a série terminou?

”Com certeza, estou satisfeita com a conclusão da série. Naturalmente, meus fãs esperam uma terceira temporada, mas acredito que já transmitimos tudo o que pretendíamos. É notável como ‘Oscuro Deseo’ se tornou o programa Netflix em língua não inglesa mais assistido em todo o mundo durante esse período. Quando você colabora com uma equipe que irradia energia positiva em um projeto, isso repercute no público. Acredito que o sucesso do ‘Oscuro Deseo’ pode ser atribuído à fantástica equipe que formamos. O papel foi muito desafiador por causa das diferentes camadas.”

8- Por estar tanto na indústria musical quanto na de atuação, onde você se sente mais em casa? De que forma atuar e cantar satisfaz você?

Sempre me senti mais à vontade atuando, pois tem sido uma presença constante em minha vida desde o início. Durante meu tempo no RBD, tive a sorte de me conectar com pessoas de todo o mundo através da música, transcendendo barreiras linguísticas. Seguindo o RBD, embarquei em uma carreira musical solo, conquistando Discos de Ouro. No entanto, há alguns anos mudei meu foco para atuar e agora estou emocionada ao ver a música voltando à minha vida.

9- Este ano, você deu as boas-vindas à sua filha. Como se tornar mãe mudou sua visão da vida e suas prioridades? Como você equilibra trabalho e ser mãe pela primeira vez, especialmente agora que estará na ‘Soy Rebelde Tour’?

Tornar-me mãe este ano mudou profundamente minha perspectiva de vida e minhas prioridades. É um presente enorme pelo qual sou grata todos os dias. Há momentos em que a exaustão se instala, mas há uma força interior de amor que me mantém acordado, alegre e motivado. É realmente incrível experimentar o imenso amor que se pode sentir por um bebezinho como Lía. Se você der uma olhada no meu telefone, ele está repleto de fotos dela.

Quanto ao trabalho, especialmente com a próxima ‘Soy Rebelde Tour’, devo admitir que ainda estou descobrindo. Lía se juntará a mim na turnê, mas há um desafio constante para encontrar esse equilíbrio delicado entre ser uma mãe dedicada e cumprir meus compromissos na estrada. É um processo de aprendizagem e tenho a sorte de ter uma equipe de apoio e fãs amorosos que entendem os desafios únicos que surgem neste novo capítulo da minha vida.

