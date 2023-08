O ‘Giro da Sorte’, do Vida Cap, sorteou 60 números que receberam R$2000 cada neste domingo. Dos 60, 19 são da região. Veja quantos moradores de cada cidade ganhou:

Americana 9

Nova Odessa 1

Santa Bárbara 9

O prêmio principal, uma casa mobiliada mais um HB20 0km foi conquistado por um morador de Piracicaba.

