Ampliação da EMEI Ceci é entregue pelo prefeito Chico

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou nesta sexta-feira a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ceci, no Jardim Brasília. A unidade atende cerca de 70 alunos com idades entre 4 e 5 anos. A atividade integra a programação do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”.

O prefeito Chico Sardelli fez um discurso de agradecimento, ressaltando a atenção dada pela gestão às áreas de Saúde e Educação. “Estou muito feliz. A administração pública tem que facilitar a vida das pessoas. Esse tem sido o nosso olhar com qualidade para a Saúde; com a Unacon, os postinhos, a UPA São José e a do Gramado; e para a Educação, com investimento em obras, tecnologia e na qualidade no ensino, colocando Americana onde ela sempre deve estar, acima da média do Estado de São Paulo. Olhando aqui as crianças, vejo nosso futuro, um futuro com qualidade, segurança, liberdade e transparência, que estamos plantando hoje para colher amanhã”, disse.

A escola passou por uma série de melhorias desde o ano passado: ampliação da sala da administração; cobertura da nova área construída com telhas termoacústicas; pinturas do pátio e externa; reforma do tanque de areia, com fechamento e cobertura; construção de uma nova brinquedoteca na área externa; cobertura da passarela de entrada da escola, com estrutura em policarbonato, para proteger as crianças em dias de chuva; construção de um conjunto de sanitários acessíveis para PcDs (Pessoas com Deficiência), com a instalação de bancada para fraldário, barras de apoio na área de banho e botoeira de emergência; realização de serviços de manutenção do telhado e reforma do sanitário dos alunos.

Os jardins e canteiros da EMEI receberam serviços de conservação e manutenção, com poda de arbustos e plantio de grama e de forração, além do trabalho de jardinagem. Equipes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) reforçaram a sinalização viária próxima à escola.

A Secretaria de Educação investiu cerca de R$ 130 mil em recursos próprios nas obras. Também foram aplicados valores do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM), criado em 2021 para desburocratizar e agilizar a execução de pequenos reparos e outras melhorias nas unidades educacionais.

Ghizini destacou a relevância do PDDEM na transformação do cotidiano escolar. “Essa é uma política pública que veio para ficar. Descentralizar os recursos e deixar a comunidade definir as melhorias, como temos feito, com transparência e qualidade, é uma forma revolucionária de fazer as ações necessárias. Nosso foco é sempre oferecer as melhores condições aos nossos alunos, é pelas crianças que estamos aqui. Nossas unidades estão mais alegres, mais bonitas, mais equipadas, nossos profissionais estão mais valorizados, então vamos em frente. Nós temos sentido na prática como a Educação voltou a sorrir”, discursou.

A diretora da EMEI agradeceu a equipe da unidade pelo trabalho e à prefeitura pelas obras realizadas. “Tudo isso foi viabilizado porque essa administração assim o permitiu e com certeza ficará ainda melhor com a verba que você, prefeito, assinou em agosto”, disse, referindo-se ao pagamento da segunda parcela do PDDEM. Segundo ela, o recurso será aplicado na reforma de duas salas e do corredor e na pintura das portas da escola.

