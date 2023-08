Sem deputados da cidade, Dalben destaca emendas para Americana

Neste domingo, o município de Americana completa 148 anos e, para homenagear a cidade, o deputado estadual Dirceu Dalben destacou a importância da cidade no cenário nacional e reforçou seu compromisso de seguir trabalhando em busca de mais investimentos estaduais ao município, a fim de proporcionar mais qualidade de vida e justiça social à população.

“Americana é uma cidade em pleno desenvolvimento e orgulho para o Estado de São Paulo, um dos mais importantes polos têxteis do país. Nesta data especial, reafirmo meu compromisso com o município e parabenizo a todos os moradores que, diariamente, contribuem para uma cidade cada dia melhor para se viver. Reforço que o nosso mandato está sempre à disposição de todos os americanenses!”, destacou Dalben.

Para Americana, o deputado já destinou R$ 800 mil via emendas parlamentares, sendo R$ 100 mil para custeio da Saúde; R$ 300 mil para aquisição de equipamentos para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade, que está sendo reconstruída; R$ 200 mil para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que serão utilizados para compra de um veículo para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e equipamentos para os CRASs (Centros de Referência de Assistência Social) da Praia Azul e do Guanabara; e mais R$ 200 mil para obras de infraestrutura, com os quais foram realizadas a pavimentação da Rua Noruega até a Avenida São Jerônimo, no Jardim Progresso; a continuação da Rua Benedito das Chagas, no Parque Gramado; e pavimentação de um trecho da Rua Purus, entre as ruas Capiberibe e Potengi, próximo à Avenida da Amizade, no Jardim São Roque.

Também beneficiando Americana, a Estrada Ivo Macris, que dá acesso aos municípios de Paulínia e Cosmópolis, passou por modernização. Dalben garantiu no Orçamento do Estado a reserva de recursos para a realização dessa obra, que atendeu os 15,8 quilômetros de extensão da via, com asfalto novo, construção de rotatórias e nova sinalização viária.

A população americanense também está sendo contemplada com diversas outras obras e serviços estaduais, como o programa “Vida Longa”, que está construindo um condomínio para idosos no bairro Jaguari; a remodelação viária da Avenida Antonio Pinto Duarte (portal de Americana); recapeamento asfáltico em bairros e avenidas, a pavimentação de vias de terra por meio do programa “Nossa Rua”, entre outros.

A cidade também já recebeu novo veículo e equipamentos para a Defesa Civil, a Carreta de Mamografia do programa “Mulheres de Peito” e a Unacon, primeira Unidade de Alta Complexidade em Oncologia da região, anexa ao prédio do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi.

NOVIDADES

E tem mais por vir! Nesta sexta-feira (25), Dalben esteve em reunião com prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e o vereador Marcos Caetano, anunciando a conquista de uma míni arena esportiva para a cidade, em um convênio no valor de R$ 350 mil que deve ser assinado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, intermediado pelo deputado.

Ainda em parceria com a gestão municipal e o vereador, Dalben segue trabalhando pela implantação do Restaurante Bom Prato no município. A proposta é que a unidade fique localizada no Terminal Rodoviário.

“Fico muito grato a Deus e feliz em poder contribuir, enquanto deputado estadual, com o desenvolvimento de Americana. Com muita dedicação, seguimos trabalhando em busca de mais investimentos, melhorias e qualidade de vida para a população! Nesta data especial de aniversário da cidade, desejo que Deus continue abençoando a todos os americanenses com muita saúde, prosperidade e contem sempre este deputado!”, finalizou Dalben.

