Grupos do futebol amador de Nova Odessa são definidos

A bola vai rolar no Campeonato Amador 2023 a partir de setembro nos gramados em Nova Odessa. É que a Secretaria de Esportes da Prefeitura definiu, em reunião com as equipes, o sorteio dos grupos e a tabela. Ao todo, 38 times estarão em campo a partir do dia 16/09, quando ocorrerá o pontapé inicial da competição.

A exemplo do ano passado, os clubes não terão que arcar com as taxas de inscrição e nem de arbitragem. A novidade deste ano fica por conta da premiação com bolas para todas as equipes. Também está sendo estudada a possibilidade de premiar com dinheiro o campeão e vice de cada divisão.

O Campeonato Amador de Futebol 2023 de Nova Odessa contará com aproximadamente 900 atletas, além das comissões técnicas dos clubes. A 1ª Divisão terá 12 equipes, incluindo os que subiram da 2ª Divisão ano passado – América, Atlético Alvorada e UR Marajoara. Coincidentemente no sorteio, os três times caíram no mesmo grupo, que tem ainda as equipes FJU, EC Real e EC Triunfo. Estarão na briga pelo outro grupo o EC Vila Nova, UVA, São Francisco, AA Matsubara, EC Juventude e Planalto FC.

Já a 2ª Divisão contará com oito equipes na disputa pelo título: Bigas FC, Cantareira FC, Guarapari FC, Inter Alagoano FC, Klavin FC, Maranhão FC, São Manoel FC e Unidos Santa Rosa. Lembrando que as equipes do Bigas FC e Unidos Santa Rosa subiram da 3ª Divisão.

‘TERCEIRONA’ DISPUTADA

A 3ª Divisão tem 18 times, entre eles dez que retornaram à competição ou vão disputar pela primeira vez. Devido à quantidade de participantes, foi necessário dividir os times em três grupos.

No Grupo A estão: EC Real B, EC União Santa Luiza, HUR Marajoara B, Império FC, Meninos do São Jorge e Vitória FC. No Grupo B: Atlético Alvorada B, Cardel FC, Desportivo Déli FC, Grêmio Prudente, Lottus FC e Ypê Madri FC. O Grupo C ficou com os seguintes times: Ajax, D Carvalho FC, Ibis Network, Inter Novaodessense, Juventus e Redbull.

“A gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) retomou ano passado o Campeonato Municipal Amador de Futebol, que é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. E retomamos com grandes avanços, com árbitros muito bons e um aplicativo para acompanhamento dos resultados. Também isentamos as equipes do pagamento das taxas, o que foi muito comemorado pelos clubes. Este ano não será diferente, novamente faremos a competição com esses benefícios e ainda vamos oferecer premiação, além dos cobiçados troféus e medalhas”, comentou o adjunto José Henrique de Carvalho.

Lembrando que a Secretaria promoveu mês passado reuniões com dirigentes e representantes dos clubes das três divisões do Campeonato Amador. “Discutimos justamente o calendário da competição, que acontece mês que vem, inclusive o regulamento, entre outros assuntos de interesse das equipes. Teremos 38 times na disputa do Amador deste ano e estamos na expectativa de que seja um grande sucesso”, disse o secretário Renan Reis.

