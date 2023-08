Leitinho e vereadores acompanham obra de acesso ao PS do HMNO

O prefeito Leitinho Schooder, com alguns vereadores, acompanhou

pessoalmente na manhã desta terça-feira (22/08) mais uma etapa da ampla reforma do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, de Nova Odessa), a primeira da história da unidade. Trata-se da pavimentação da nova alça de acesso e área de transbordo de pacientes na entrada do Pronto Socorro – ou seja, o novo “recuo” asfaltado no qual os pacientes com dificuldades de locomoção poderão sair e entrar em seus veículos em segurança e com conforto.

O prefeito foi acompanhado pelos vereadores Tiãozinho Gomes dos Santos, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara, e Oseias Jorge, além das secretárias municipais de Saúde e de Obras, Jaqueline Serrano e Miriam Lara Netto.

“Antigamente, as pessoas chegavam aqui e tinham que para na rua, descer do carro até mesmo na chuva para entrar no Hospital. Agora vamos resolver esse problema, com essa nova entrada permitindo que os pacientes sejam deixados praticamente ‘na porta’ do PS, evitando tomar sol e chuva”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Como presidente da Comissão de Saúde, fico grato pelo trabalho que está sendo feito aqui. Com isso, é a população que ganha. É uma entrada muito mais moderna, mais confortável e melhor do que o que tinha antes”, comentou o vereador Tiãozinho. “É uma melhoria para a população de Nova Odessa e para nossas famílias, que utilizam o Hospital Municipal”, completou o colega Oseias Jorge.

O prefeito lembrou ainda de outras melhorias que fazem parte da reforma do HMNO – como a separação das recepções adulta e pediátrica do Pronto-Socorro, a criação de um inédito fraldário e, principalmente, a criação de novos leitos de observação e a construção da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além de duas grandes reformas já praticamente concluídas, da Clínica Médica (a “ala de internação” do Hospital), da Central de Ambulâncias 192 e o 1º piso do Ambulatório de Especialidades.

“Essa é uma reforma ampla, que nunca ninguém teve coragem de fazer, porque não é fácil iniciar um processo desses com o Hospital funcionando, atendendo. Por isso a gente sempre parabeniza o prefeito Leitinho, por ter tido essa coragem. Estamos fazendo devagar, com cuidado, mas colocando o HMNO dentro das normas. Essa nova alça de acesso (de veículos), por exemplo, moderniza a frente da unidade, deixa nosso Hospital mais moderno, renovado”, finalizou a secretária Miriam.

Durante as obras na fachada, a Secretaria Municipal de Saúde pede a compreensão dos usuários do Hospital, em função das restrições na entrada provisória do PS adulto (que continua atendendo normalmente, 24h por dia).

Iniciada em maio deste ano e orçada previamente em R$ 3 milhões em investimentos, a reforma do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia segue acontecendo gradativamente, com a execução das obras da recepção, fachada e laboratório.

Além de uma nova fachada, com recuo para o desembarque de pacientes de veículos, a reforma do Hospital vai abranger todas as salas do Pronto Socorro, hoje utilizadas para recepção, triagem, enfermagem, medicação, inalação e observação de adultos, bem como a Pediatria. Também será iniciada, em breve, a reforma da cozinha.

A antiga entrada lateral pela Rua Aristides Bassora foi recuperada e serve provisoriamente como recepção para o Pronto Socorro Adulto. Já o Pronto Socorro Infantil está atendendo nos fundos do prédio, onde em 2021 funcionou a “Ala Respiratória” para pacientes graves da Covid-19, e a recepção é pela Rua Waldemar Ignowski (entre o HMNO e o Paço Municipal).

