Comemorando 40 anos de carreira, o Capital Inicial chega, neste sábado (26)

na Expo D. Pedro, em Campinas, para apresentar o show da turnê “Capital Inicial 4.0”. Os portões abrem às 20h. A realização do evento é da Oceania.

Estão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Pista Premium e Front Stage Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping ou na bilheteria do local.

Formada por Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê e Flávio Lemos, a banda terá no repertório músicas repaginadas como “Veraneio Vascaína”, “Fátima”, “O passageiro”, “Todas as noites”, “Natasha”, “Primeiros erros”, “Independência”, “Tudo que vai”, “À sua maneira”, faixas Lado B, entre outras novidades.

“Os shows do Capital, ao longo desses anos, sempre foram intensos e continuam assim, sendo uma celebração, uma catarse. Foi uma cumplicidade que desenvolvemos com os fãs e, com uma data tão especial como essa, acho que tudo será amplificado. O show que preparamos é inacreditável”, afirmou Dinho.

O espetáculo conta com direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, direção geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer. A direção de arte é assinada por Batman Zavareze, projeto de iluminação por Cesio Lima, direção de animação por Eduardo Souza e direção de fotografia por Márcio Zavareze. Os arranjos são da própria banda com Dudu Marote.

SERVIÇO

Evento: Show Capital Inicial

Data: 26 de agosto

Horário: 20h

Local: Expo D. Pedro – Avenida Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas/SP.

Mais informações: www.alphatickets.com.br

